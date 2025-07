Embozados

Cuando alguien se tapa la cara lo hace para delinquir, sea en la huelga del Metal o sea en el pogromo de Torre Pacheco. Tras tipos con la cara cubierta vienen los altercados, las agresiones, quemar contenedores, tirar piedras. Se tapan la cara para no ser reconocidos. Me hace gracia en los patriotas de Murcia, quieren mucho a España pero no hasta el punto de dar la cara. Lo mismo podría decir de los del Metal: grandes revolucionarios desde el anonimato.