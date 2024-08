La desvergüenza de Monedero

Oigo a este opinador , a quien Kichi puso en ridículo , hablar de Venezuela y siento vergüenza ajena. Recibió 400 mil euros del gobierno venezolano sobre un supuesto informe acerca de crear una moneda común con otros países . No tributó por ese dinero hasta que no le pillaron y no informó a la universidad donde trabaja. Para tener la boca grande hay que tener el culo limpio.