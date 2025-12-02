El viento que forma campeones: homenaje al Centro de Tecnificación de Vela en los Premios Beiman-Divina

La gala de entrega de los II Premios Beiman-Divina Deporte, Salud y Valores narró en el Acuario de Sevilla una historia inspiradora del deporte andaluz a través de protagonistas alejados habitualmente de los focos, pero capaces, con su ejemplo, de transformar vidas e impulsar el progreso de su comunidad.

Los más de 200 asistentes al evento conocieron testimonios de investigación puntera desde el ámbito universitario, proyectos de inclusión social a través del deporte, iniciativas empresariales sostenibles, trayectorias profesionales de referencia, hitos deportivos únicos en el mundo y eventos que movilizan a miles de personas en favor del bien común.

La gala, presentada por la deportista paralímpica Raquel Domínguez y el periodista Luis Márquez, contó con un amplio apoyo institucional y con la participación de representantes de más de veinte federaciones deportivas de Andalucía. Fue inaugurada por Silvia Pozo, delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, quien subrayó el valor de unos galardones que reconocen “el coraje, la dedicación silenciosa, la superación diaria y la capacidad de inspirar a otros incluso sin pretenderlo”.

El evento contó además con otros representantes de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos de Sevilla, Jerez, Guadalcacín y Alcalá de Guadaíra, así como con la asistencia especial del Dr. Pedro Guillén, referencia internacional en medicina y traumatología deportiva, que acompañó al homenajeado Dr. Tomás Fernández Jaén. También estuvieron presentes los máximos responsables de las entidades impulsoras de estos galardones: Armando Nieto, presidente ejecutivo de Divina Seguros, y Benjamín Ruiz, director general de Clínicas Beiman.

El acto comenzó con un espectáculo singular: por primera vez en la historia del Acuario de Sevilla, una nadadora de Sincro Sevilla se sumergió en el gran tanque situado tras el escenario del auditorio para ejecutar un ejercicio de natación artística entre cientos de peces. “Aquí tenemos un ejemplo de valores en el deporte: la superación y la valentía”, subrayó Luis Márquez tras la actuación.

Espectáculo de apertura

El primer reconocimiento de la velada fue para la doctora Almudena Carneiro Barrera, investigadora sevillana de la Universidad Loyola Andalucía, por su tesis Intervención interdisciplinar de la pérdida de peso y el estilo de vida en la apnea del sueño obstructiva. Subió acompañada de Encarnación, una de sus pacientes, cuya experiencia ilustró el impacto real de esta investigación en la vida de personas con apnea del sueño. Al hilo de su trabajo en defensa de la salud, Almudena Carneiro recalcó la importancia de conectar con nuestra esencia como seres humanos: el movimiento.

El premio Entidad Deportiva recayó en el Proyecto 675, impulsado por Berni Rodríguez y José Manuel Calderón en Málaga. El jurado reconoció el alcance de esta iniciativa, que trabaja por la inclusión y la educación en valores a través del baloncesto. Manuel Escobar, cofundador del proyecto, explicó el triple objetivo deportivo, formativo y social del programa: “Superbasket es nuestra metodología de entrenamiento adaptada a personas con diversidad funcional cognitiva, sobre todo autismo. Ya son más de 40 clubes y más de 3.000 familias las que están experimentando sus beneficios. Es nuestro punto de partida y el inicio de muchos sueños que están por llegar, como el centro multideportivo inclusivo El Oasis, en Málaga”.

En la categoría de Empresa, fue reconocido Aire by Sano, un concepto innovador de entrenamiento al aire libre creado en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Este modelo se basa en gimnasios autosuficientes construidos con contenedores marítimos reciclados y alimentados por energía solar, que han generado una vibrante comunidad deportiva a su alrededor. Sus fundadores, Luis Javier Feo y Pablo Gómez, que ya cuentan con instalaciones en Palomares del Río y en Sevilla capital, destacaron la importancia de apoyar desde las administraciones públicas una actividad física accesible, de calidad, sostenible y comunitaria. “Ojalá haya un córner de entrenamiento y de salud en cada parque de cada municipio de Andalucía”, señaló Gómez.

El reconocimiento a la trayectoria profesional fue para el Dr. Tomás Fernández Jaén, referente nacional en medicina del deporte, secretario de la Comisión Médica de LaLiga y jefe médico de la delegación española para los Juegos Paralímpicos desde 2012. Su homenaje tuvo un valor especial al contar con la presencia del Dr. Pedro Guillén, una de las mayores figuras de la medicina deportiva en España, quien fichó a un joven Fernández Jaén para su Clínica CEMTRO. En su intervención, el premiado hizo una llamada a mirar a las personas más allá de cualquier discapacidad que puedan tener.

Mientras se celebraba la entrega de estos premios, la alpinista granadina María José “Pipi” Cardell se encontraba en Moscú como candidata al Piolet de Oro, la máxima distinción del himalayismo mundial. Cardell fue la premiada en la categoría Deportista por su trayectoria excepcional y por convertirse en la primera mujer en abrir una ruta en estilo alpino y en autosuficiencia en el Nanga Parbat (Pakistán, 8.125 metros), mano a mano con el mítico alpinista ruso Denís Urubko. Su amigo Iván Jara recogió el premio en su nombre: “La fuerza y la pasión de Pipi no caben en el cuerpo que tiene”.

El sexto galardón distinguió a Tus Kilómetros Nos Dan Vida, la carrera solidaria sevillana que ha movilizado ya a más de 60.000 corredores y recaudado más de un millón de euros para la investigación del cáncer infantil. Subieron al escenario la doctora Gema Ramírez, promotora del proyecto, junto a María y Alma, dos pequeñas pacientes que encarnan la fuerza y el sentido de esta iniciativa. La oncóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla subrayó la necesidad de “seguir investigando, seguir y seguir, con todos los apoyos posibles, no solo para curar a estos niños, sino para hacerlo con las mínimas secuelas”.

Por último, el galardón especial del jurado se otorgó al Centro de Tecnificación de Vela Bahía de Cádiz, cantera de regatistas de élite y ejemplo de excelencia deportiva, formación integral y respeto al entorno. El presidente de la Federación Andaluza de Vela, Francisco Coro, puso énfasis en la proyección internacional alcanzada por los talentos formados en la escuela.

Galardón al Centro de Tecnificación de Vela Bahía de Cádiz

En la recta final de la gala, Benjamín Ruiz, director general de Clínicas Beiman, y Armando Nieto, presidente ejecutivo de Divina Seguros, se mostraron emocionados por poder reconocer a estos “ejemplos extraordinarios” de cómo el deporte puede impactar en la sociedad y convertirse en un motor real de bienestar, transformación social y humanidad.

La gala concluyó con un aplauso colectivo a los premiados, autoridades, federaciones y entidades presentes, y con el compromiso renovado de Beiman y Divina Seguros de dar continuidad a estos premios, ya consolidados como un espacio de referencia para visibilizar la contribución del deporte a la sociedad andaluza.

Sobre Clínicas Beiman

Clínicas Beiman es la red de clínicas líder en salud integral del deportista. Con sede en Jerez, cuenta con 17 centros repartidos entre Andalucía, Navarra y La Rioja, y es servicio médico de referencia de las principales federaciones deportivas de estas comunidades autónomas.

Sobre Divina Seguros

Divina Seguros es una aseguradora que presta servicio en todo tipo de seguros que garantizan las necesidades básicas de las familias. Dispone de una cartera de productos caracterizada por una excelente relación precio-cobertura, con el objetivo de facilitar la universalización de las coberturas aseguradoras.