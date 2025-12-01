Family Office del fundador de Legálitas impulsa viviendas en República Dominicana

El Family Office de Alfonso Carrascosa, fundador de Legálitas, ha presentado oficialmente en España su nuevo proyecto inmobiliario en Cap Cana (República Dominicana): Bonita Beach Luxury Residences. El lanzamiento tuvo lugar en una villa privada de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en un exclusivo encuentro al que asistieron destacadas personalidades e inversores del proyecto. Además, fue la promoción protagonista en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED).

Bonita Beach, un proyecto de 559 residencias y 19 exclusivas villas

La operación cuenta con la participación de GILMAR, la inmobiliaria española de referencia en el sector de lujo, que se incorpora como socio estratégico en la comercialización, marcando así su primera incursión fuera de España y aportando su gran red de contactos, su experiencia en marketing de lujo y si capacidad de gestión en operaciones de alta exigencia.

Villas con playa.

Durante la presentación, Alfonso Carrascosa y Manuel Marrón, CEO de GILMAR, detallaron las características de esta ambiciosa promoción que consolida la apuesta del grupo por el Caribe como destino de inversión internacional.

Vistas de la playa.

Bonita Beach es un complejo de apartamentos y villas premium que combina una ubicación privilegiada frente al mar con un diseño arquitectónico de prestigio, una amplia oferta de servicios y atractivas ventajas fiscales. El proyecto se lanza tras el éxito de Bonita Golf Luxury Residences, la primera promoción de la familia Carrascosa en Cap Cana, vendida casi en su totalidad y actualmente en ejecución. Con Bonita Beach, la ambición crece con una propuesta que aspira a convertirse en un nuevo referente del lujo en el Caribe.

Cap Cana: enclave estratégico del Caribe

Cap Cana se ha consolidado como una de las comunidades privadas más exclusivas de la región, gracias a su combinación de playas vírgenes, campos de golf diseñados por Jack Nicklaus, como el campo de golf las Iguanas y el campo de golf Punta Espada, una marina de primer nivel y hoteles de cinco estrellas como St. Regis, Eden Roc y Sanctuary. Todo ello, a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, lo que refuerza su atractivo para compradores de Estados Unidos, Europa y América Latina.

Interior del Lobby.

En este entorno privilegiado se desarrollará Bonita Beach, un proyecto de 559 residencias de entre 84 y 447 m², con terrazas panorámicas, family room y habitación de servicio, y 19 exclusivas villas. El diseño ha sido concebido por el estudio internacional GVA Arquitectos, mientras que la ejecución correrá a cargo de TLDI, responsable de proyectos emblemáticos en República Dominicana.

Lujo, servicios y ventajas fiscalesconservación

El complejo ofrecerá un estilo de vida de resort, con una playa privada artificial de 15.000 m² con tecnología Crystal Lagoons, rooftop con vistas 360 grados, gimnasio panorámico, spa, beach club frente al mar, canchas de pádel, parque infantil y múltiples áreas sociales. La tecnología Crystal Lagoons ofrece una experiencia sostenible, basada en un consumo reducido de agua y energía, con una monitorización continua que asegura un entorno seguro y saludable en aguas cristalinas.

Interior y playa.

Desde el punto de vista inversor, Bonita Beach se acoge a la Ley CONFOTUR, que concede exenciones fiscales como la exoneración del IPI durante 15 años y la exención del impuesto de transferencia. Además, un programa de gestión de alquiler vacacional a cargo de una firma internacional permitirá a los propietarios generar rentabilidad sin preocuparse por la operativa.

El valor de GILMAR en la operación

La participación de GILMAR representa un refuerzo estratégico clave. Con más de 40 años de trayectoria, la compañía es una de las inmobiliarias más consolidadas en España, con presencia en los principales mercados residenciales y una reputación basada en la excelencia y la confianza. Su incorporación garantiza una comercialización profesional, transparente y segura, dirigida a un público exigente que busca calidad, rentabilidad y garantía de inversión.

Detalle de sala y terraza.

En palabras de los promotores, “la experiencia de GILMAR en la gestión de proyectos de alta gama y su red de clientes son elementos decisivos para asegurar el éxito comercial de Bonita Beach”.

Con precios desde 290.000 euros y una entrega prevista para finales del 2028, Bonita Beach plantea una gran oportunidad inmobiliaria en el Caribe, combinando mar, playa privada y golf en un mismo enclave. Una propuesta que une visión empresarial, experiencia internacional y garantía de inversión, destinada a quienes buscan un estilo de vida exclusivo y rentable.