Alcampo lanza “Una Navidad Encantada”: innovación, calidad y compromiso con lo local

Alcampo da la bienvenida un año más a la temporada navideña con su campaña “Una Navidad Encantada”, manteniendo el espíritu y la magia de la Navidad que caracteriza a la compañía. La cadena de hipermercados estima un crecimiento de entre el 4% y el 6% para esta campaña, consolidando la importancia de los últimos tres meses del año, que representan hasta un 30% de la cifra anual.

La campaña se articula sobre cinco pilares estratégicos: oferta amplia, producto fresco, los mejores precios, marcas propias e innovación, con más de 600 productos nuevos específicos para Navidad, incluyendo 200 de alimentación y 400 de no alimentación. “La propuesta de Alcampo combina variedad, calidad y soluciones adaptadas a todos los tipos de clientes y poderes de compra, consolidando nuestra política comercial basada en surtido máximo, precios bajos y productos que facilitan la vida de nuestros clientes- en palabras de Carmen Auñón, directora de Alcampo Marbellla.

Decoración muy navideña en Alcampo.

La presentación de la campaña tuvo lugar en el hipermercado de Marbella, bajo la dirección de Auñón. Los asistentes pudieron recorrer las diferentes áreas del hipermercado y conocer de primera mano las apuestas de Alcampo para estas fechas de la mano de sus responsables. Además, disfrutaron de los platos preparados por la chef ejecutiva de Alcampo, Bárbara Buenache, que estarán disponibles en los Bistrós de la compañía, combinando tradición, calidad y creatividad gastronómica.

Carmen Auñón, directora de Alcampo Marbellla.

En alimentación, Alcampo ofrece entre 50.000 y 60.000 referencias, destacando el peso creciente de sus marcas propias, que representan un 22% de la cifra total y un 26% del surtido alimentario, con aproximadamente 4.000 referencias. En no alimentación, las marcas propias constituyen el 52% del surtido, con una participación del 43% en ventas. La compañía apuesta también por la innovación con productos bajo el sello “Cultivamos lo Bueno”.

En panadería y pastelería, se elaboran roscones de Reyes y panettones con recetas mejoradas, usando nata y mantequilla de alta calidad y nuevas coberturas de chocolate, pistacho y almendra caramelizada. En quesos y embutidos, se apuesta por jamones ibéricos, foies innovadores (como foie al Pedro Ximénez), patés y tablas de quesos regionales, elaboradas tanto por proveedores como por los equipos de tienda, destacando la variedad de productos nacionales y regionales, en concreto de Andalucía.

En conservas y aperitivos, el salmón ahumado, las gulas, el pulpo y las anchoas son los productos más destacados, incluyendo opciones de pesca sostenible certificadas por MSC. En pescadería destacan además de las ostras y mejillones gallegos, las lubinas y doradas de estero bajo el sello Cultivamos lo Bueno, procedentes de Barbate. Cabe destacar que Alcampo realiza compras en una treintena de lonjas españolas como en Isla Cristina (Huelva), Sanlúcar (Cádiz), Marbella (Málaga), Motril (Granada) y Adra (Almería).

Los Bistrós ofrecen recetas renovadas combinando tradición, creatividad y productos de alta calidad

En congelados destacan los langostinos y los gambones habiendo incluido este año también carne congelada como cochinillo y cordero. Carnicería ofrece más de 100 cortes distintos, con cordero 100% nacional, cerdo Duroc, aves rellenas y rotis listos para horno, respaldados por la experiencia de más de 1.500 profesionales del sector.

La sección de fruta y verdura prioriza productos de temporada y soluciones prácticas como cuarta y quinta gama, mientras que en la bodega se destacan más de 3.000 referencias de vinos, licores y espirituosos, con especial atención a los vinos locales y de denominación de origen, reforzando la economía de proximidad. La categoría de turrones y dulces navideños incluye 1.800 referencias, con 150 de marca propia, destacando opciones sin azúcar y sin gluten y colaboraciones con chefs reconocidos como Jordi Roca y Ángel León.

En no alimentación, la campaña de juguetes incluye más de 2.000 referencias, con un 25% de marca propia One Two Fun, incluyendo productos innovadores como muñecos interactivos con inteligencia artificial y líneas dirigidas a adolescentes y adultos. Parte de estas ventas apoyará la Fundación CRIS contra el cáncer infantil, con donaciones por la venta de peluches y un porcentaje de la facturación de juguetes, continuando una colaboración iniciada en 2019 que ya ha destinado más de 400.000 € a investigación. Paralelamente, Alcampo promueve la recogida de juguetes para familias vulnerables en su entorno.

Selección de dulces navideños en Alcampo.

La decoración navideña y los productos de bazar apuestan por tres temáticas: “So British”, con colores clásicos rojo y verde; “Canadian Forest”, con tonos blancos y fauna de bosque; y “Sweet Christmas”, con colores pastel y predominio del rosa. La oferta también incorpora productos para mascotas, una novedad de este año, contando con “canettones”, turrones y calendarios de adviento para los peludos de la casa.

Los platos preparados de los bistrós, diseñados por la chef ejecutiva Bárbara Buenache, se elaboran en cocinas centrales y Bistrós propios, adaptándose a las tradiciones locales, , y pueden encargarse hasta el 24 o 31 de diciembre. Esta área de negocio espera un crecimiento del 15% respecto al año anterior.

Con “Una Navidad Encantada”, Alcampo combina tradición, innovación, calidad y compromiso social, apoyando a productores locales y nacionales, facilitando la vida de los clientes y reforzando su presencia en alimentación, no alimentación y servicios gastronómicos, para ofrecer la mejor experiencia de compra durante la temporada navideña.