Antonio Maíllo regresa a la política andaluza, será el candidato de Por Andalucía, una vez que ha superado los problemas de salud que le obligaron a dejar esta actividad. Esta mañana, Maíllo ha explicado que vuelve por que es uno de los ejemplos que demuestran que la sanidad pública andaluza salva vidas de enfermedades terribles. De 59 años, este profesor de Griego le dará un impulso a la izquierda del PSOE, con independencia de lo que haga Podemos. Al PSOE siempre le ha interesado que sus "primos", como se refieren básicamente a IU, estén fuertes, porque hay electores de izquierdas en Andalucía que nunca votarán socialistas.