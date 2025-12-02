Las claves de la peste porcina africana en España y cómo afecta a Andalucía
La Junta blinda sus dehesas y convoca al sector ante la amenaza de la PPA
Qué es la peste porcina africana y qué impacto tiene
La peste porcina africana (PPA), un virus letal y altamente contagioso que afecta solo a cerdos y jabalíes sin riesgo para humanos, ha reaparecido en España el 28 de noviembre de 2025, con nueve casos confirmados en jabalíes muertos en la sierra de Collserola (Barcelona).
Este brote, el primero desde 1994, amenaza con un impacto económico devastador. Cataluña estima pérdidas de 3.000 millones de euros en exportaciones, mientras siete países (China, Japón, México, Brasil y otros) han suspendido importaciones de porcino catalán. El origen podría ser un producto cárnico contaminado, como un bocadillo de embutido desechado y consumido por jabalíes.