El SAS incorpora a 31 médicos oncólogos de la oferta de empleo

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado la relación de las personas que han superado la fase del concurso-oposición en la especialidad de oncología médica. Son finalmente 31 los facultativos que obtienen plaza fija en el sistema público de salud. Los exámenes se realizaron el pasado 4 de octubre y se presentaron 124 personas de las 137 inscritas. Son los datos facilitados por el SAS tras publicarse este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición convocada "en desarrollo de las ofertas de empleo público para los años 2022, 2023 y 2024".

En la resolución se señala que la lista de aspirantes estarán expuestas al público en los tablones "físicos y virtuales" de los servicios centrales del SAS y de las delegaciones territoriales, así como en la web del SAS, "a partir del mismo día de publicación de la resolución en el BOJA, con indicación de la puntuación obtenida por los aspirantes en cada una de las pruebas en que consiste la fase de oposición". Quien no aparezca en la lista "tiene la consideración de no apta". Tras esta publicación, se inicia la fase de concurso que "consistirá en la valoración por parte del tribunal de los méritos autobaremados y acreditados presentados por los aspirantes". Contra la resolución, apunta finalmente el SAS, "se agota la vía administrativa" y se podrá interponer recurso potestativo de resposición en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.

En materia de personal, la Consejería de Sanidad ha publicado ya en el BOJA las resoluciones que regulan la nueva bolsa de empleo público del SAS, un nuevo modelo que supone "un gran avance para mejorar la contratación de personal en la sanidad pública". Este nuevo sistema es fruto del acuerdo alcanzado por unanimidad entre el SAS y todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad -Satse, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT- el pasado mes de diciembre. "Andalucía ya cuenta con una bolsa de empleo más ágil, más transparente y más justa", destacaba la Junta, que recordaba que "el modelo anterior había acumulado complejidad, excepciones y parches que generaban una elevada carga administrativa".

Entre las principales mejoras del nuevo modelo, que irá implantándose "de forma progresiva", destaca la simplificación y coordinación del baremo de méritos con los procesos de Oferta de Empleo Público (OEP), "lo que aporta reglas claras, mayor seguridad a los profesionales, además de garantizar actualizaciones anuales de los listados". Por ejemplo, una enfermera que en 2025 hizo nuevos cursos o incluso superaba un examen de oposición, no tenía la certeza de que se valoraran y esos nuevos puntos tardaban entre dos y tres años en incorporarse a los listados. Ahora, los méritos que se incorporan a la bolsa se valoran de forma homogénea y coherente, evitando largas esperas y situaciones de incertidumbre.

Estos méritos tampoco caducan, ni deben presentarse reiteradamente, ya que se conservan y pueden reutilizarse para otros procedimientos, como la participación en la OEP o en la carrera profesional, lo que supone un importante avance hacia una gestión más eficiente y digitalizada de los recursos humanos del SAS. Por ejemplo, un TCAE no tiene que volver a subir su título o contratos antiguos si, además de inscribirse en bolsa quiere presentarse a una OEP, o incluso cuando supere el proceso selectivo, para su progresión en la carrera profesional.

Además, "todo el esfuerzo realizado por los profesionales en los procesos selectivos va a contar", ya que el nuevo sistema valora las calificaciones obtenidas en las OEP, incluso cuando no se consigue plaza. Se incentiva así la participación, reconociendo el mérito y la preparación de quienes aspiran a un empleo estable en el sistema sanitario público andaluz. Otra de las novedades relevantes es la "regulación clara" del uso del censo y de las bolsas extraordinarias para hacer frente a la escasez estructural de profesionales. Con el anterior sistema, si un centro necesitaba una enfermera y agotaba las personas disponibles en bolsa, tenía que publicar una convocatoria específica cuya tramitación y resolución podía tardar meses.

Los MIR entrarán en la bolsa de empleo

Entre las novedades que aporta este nuevo modelo, los Especialistas Internos Residentes (EIR), tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán automáticamente en bolsa una vez finalizada su residencia. Se permitirá la inscripción anticipada durante el último año de residencia, facilitando así una planificación más eficaz de la cobertura asistencial, especialmente en periodos críticos como el verano. El nuevo acuerdo introduce una bolsa "única, abierta y permanentemente actualizable, con reglas comunes y conocidas para todos los profesionales". "Cada profesional sabe dónde está, por qué está ahí y qué puede hacer para mejorar su posición", subrayaba la Administración.

El pacto incorpora, además, medidas específicas de protección para personas en situaciones especialmente delicadas, como víctimas de violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad. Por primera vez, se regula que se determinen los puestos que están adaptados, garantizándose alcanzar al menos el 2%. Antes un celador con discapacidad intelectual podía ser seleccionado para un puesto que no podía ser adaptado, por lo que en muchos casos renunciaba y perdía la oportunidad de ser seleccionado para otro puesto que sí lo estaba.