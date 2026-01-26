El presidente de la Comisión de Investigación Ferroviaria recalca que "la rotura de una soldadura" causó la tragedia de Adamuz

Ignacio Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que presentó el informe preliminar sobre el descarrilamiento del tren de Iryo en Adamuz (Córdoba) ha realizado un avance de la investigación en su primera entrevista, concedida al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En esa entrevista Barrón recalca que la causa principal de la tragedia es la rotura de una soldadura, no tanto del carril de acero. “Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura”.

Y añade que en el curso de la investigación se verá por qué estaba en mal estado la soldadura. "Lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etc. La investigación va a ir mucho más allá de decir cuál ha sido la causa”.

El presidente de la CIAF sobre el estado de la soldadura de Adamuz

Y añade: “Estoy plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo de la cuestión. No solamente de saber qué es lo que ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado”.

El presidente de la CIAF está convencido de que se llegará al fondo de la cuestión

La entrevista ha sido realizada por Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Ricardo Martín de Bustamante, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Juan José Martínez López; secretario general del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Seguirá ampliación