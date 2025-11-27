Piden el uso de mascarillas en las residencias de ancianos frente al pico de la gripe

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha recomendado el empleo de mascarillas en las residencias andaluzas ante el adelanto de la temporada gripal y ha hecho un "llamamiento urgente" a las personas con más de 65 años que todavía no se hayan vacunado contra la gripe a que "lo hagan de inmediato".

Según el último informe de vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Consejería de Sanidad correspondiente a la semana 46 del año (desde el 10 al 17 de noviembre), la situación epidemiológica muestra "señales alarmantes", tal y como ha señalado la FOAM. Entre ellas, la federación ha recordado que los datos reflejan un pico del virus: la positividad de gripe se ha triplicado en una semana, pasando del 5,4% en la semana 45 al 15,6% en la semana 46. La tasa estimada de gripe se ha multiplicado por más de tres, alcanzando los 42,4 casos por 100.000 habitantes frente a los 12,8 de la semana anterior.

Las hospitalizaciones a causa de la gripe están aumentando, con una tasa estimada de un caso por 100.000 habitantes y una positividad en hospitales del 14,5%, según ha señalado la federación. La población con más de 80 años es "el grupo más afectado", con la mayor tasa de infección respiratoria aguda grave y 54,6 casos por 100.000 habitantes.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha alertado sobre una "inusual" circulación temprana de la gripe en Europa, adelantándose entre tres y cuatro semanas respecto a las dos temporadas anteriores. El responsable es el subclado K del gen A(H3N2), una variante más transmisible que la de años anteriores que ya ha generado aumentos significativos de casos en Europa y Asia. El ECDC ha recomendado expresamente que los centros sanitarios y las residencias de mayores refuercen sus planes de preparación y medidas de prevención y que animen al personal y a los visitantes a utilizar mascarillas durante los periodos de mayor circulación de virus respiratorios.

El organismo europeo ha instado también a promover una comunicación clara sobre la vacunación, higiene de manos y medidas básicas de prevención respiratoria para reducir la transmisión.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha advertido de que esta variante, más contagiosa, podría estar ya circulando en España y que el adelanto de la epidemia reduce la ventana de vacunación eficaz. Frente a esta situación, la FOAM ha solicitado para las residencias que se adopte la medida del empleo de mascarillas para los trabajadores, los residentes y los visitantes durante los periodos de mayor circulación de virus respiratorios, reforzar los protocolos de prevención y control de infecciones, extremar las medidas de higiene de manos y ventilación de espacios y promover "medidas básicas de prevención".

Para las personas mayores de 65 años, la federación ha llamado a vacunarse "sin demora si aún no lo han hecho", ya que es "la medida más eficaz para prevenir las complicaciones graves y hospitalizaciones", además de utilizar mascarilla en espacios cerrados y concurridos, especialmente en centros sanitarios y transporte público, mantener una higiene de manos rigurosa y evitar el contacto con personas que presenten síntomas respiratorios.

A las autoridades sanitarias andaluzas le solicita la FOAM publicar recomendaciones oficiales para el uso de mascarillas en residencias de mayores, siguiendo las directrices del ECDC, promover activamente medidas de prevención como el lavado frecuente de manos y cubrirse al toser o estornudar en todos los centros residenciales, intensificar las campañas de vacunación dirigidas a la población mayor, reforzar la vigilancia epidemiológica y la secuenciación de variantes circulantes en Andalucía y proporcionar recursos y protocolos claros a las residencias para implementar medidas de control de infecciones.

La FOAM ha señalado que se trata de "un momento crítico", ya que los datos de Andalucía muestran un incremento exponencial de casos de gripe "en apenas una semana", y "sabemos que las personas mayores son las más vulnerables a sufrir complicaciones graves".