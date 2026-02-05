Todo listo en el pabellón El Fuerte de Ronda para recibir a los desalojados de Grazalema

La Ciudad del Tajo ya lo tiene todo listo para acoger a los desalojados de Grazalema, de unos 1.500 habitantes, ante los riesgos provocados por las intensas lluvias, que han colmatado sus acuíferos subterráneos. En Ronda, el pabellón El Fuerte, cuenta a esta hora con todo lo necesario para aquellos vecinos de la localidad gaditana que no tengan otra opción. Estos serán trasladados, de forma obligatoria, no voluntaria, a lo largo de la tarde al polideportivo en autobuses y otros vehículos dispuestos para aquellos que no dispongan de coche propio.

El alcalde de Grazalema, Carlos García, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han anunciado que se trata de una medida "sensata" y "basada en criterios técnicos" y que se toma "desde la prudencia" para "preservar la vida de los vecinos". El presidente de la Junta, que ha visitado esta tarde Grazalema entre otras zonas de la provincia de Cádiz afectadas por la borrasca, ha explicado que la medida se toma tras la observación de la situación geológica del municipio, que es el "epicentro" de la borrasca Leonardo y ha recibido lluvias récord.

El presidente de la Junta de Andalucía ha pedido a los vecinos "tranquilidad y "serenidad" ante una evacuación que se hará "por zonas, de manera regulada", con el objetivo de que esta misma noche ya estén todos fuera de la localidad.

La decisión se toma para que los técnicos puedan realizar pruebas sobre el estado del acuífero colmatado de agua por las lluvias récord que han caído desde ayer miércoles, de más de 660 litros por metro cuadrado, y que se suman a un mes de enero que ha sido también uno de los más lluviosos que se recuerdan. De hecho, desde ayer el agua subterránea brota incluso desde los suelos, paredes y enchufes de las casas.

"Cuando un acuífero se colma, el agua tiene que salir y empieza a meter presión a las paredes del propio acuífero y, cuando mete presión, puede haber deslizamientos, movimientos de tierra..., en definitiva, podría generar, precipitar o posibilitar algún tipo de destrucción de una calle, una casa... ", ha explicado Moreno.

Ha insistido en que se trata de "una decisión preventiva, que no se hace porque haya un riesgo inminente, sino para, por si acaso, ante las circunstancias tan adversas" que se ven en el acuífero.

El alcalde ha explicado que "lo inmediato" es que se realicen pruebas técnicas para evaluar la situación del acuífero "sin que haya peligro para los vecinos". "Dios quiera que el resultado no sea nada y cuando regresemos, más pronto que tarde, encontremos nuestro pueblo tan bonito como siempre", ha clamado.

"Esto va a pasar, como pasa todo, y será una pesadilla de la que tristemente nos acordaremos", ha querido tranquilizar el presidente andaluz ante las circunstancias "tan adversas" que está provocando la borrasca en la región. Moreno ha asegurado que todas las administraciones están trabajando con el único objetivo de "minimizar la posibilidad de pérdida de vidas humanas" y en la medida de los posible de los bienes de los vecinos como son sus propias casas.