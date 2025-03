La Junta de Andalucía "complementará" las ayudas al campo por la dana con otras tras las últimas lluvias "donde así se requiera"

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado este domingo que la Junta "complementará" las ayudas previstas al campo por las danas de finales de año con otras "donde así se requiera" como consecuencia de los desperfectos causados por las últimas lluvias de marzo en la región.

"Es cierto que la dana de octubre y noviembre ya supuso un daño considerable. La Junta de Andalucía articuló mecanismos de ayuda, tanto para los ayuntamientos como para los agricultores afectados. Ni siquiera hemos terminado de pagar esa ayuda y ya nos encontramos con esta situación. Manos a la obra, empezar de cero otra vez donde sea necesario, complementar la ayuda de aquellos meses donde así se requiera, y estar del lado del sector", ha transmitido en una entrevista en la Cadena Ser.

Ha indicado que "ahora mismo tenemos a todo el equipo de la Consejería, las oficinas comarcales agrarias, las delegaciones territoriales desplegadas por el territorio, analizando cómo están los caminos rurales, muchos de los cuales se han visto perjudicados, y también muchas explotaciones agrícolas, en las que algunas se está pudiendo entrar por primera vez este fin de semana después de las lluvias, para analizar cuáles han sido los daños".

Ante el impacto de los temporales, ha recordado que la lluvia ha sido "beneficiosa" para los cultivos, "porque además se han producido en un momento óptimo para la agricultura y también para la ganadería". "Imagínense la cantidad de pastos que se han recuperado por todo el territorio", ha apuntado Fernández-Pacheco, además de incidir en que la mayor capacidad de agua embalsada "también supone mejorar las dotaciones para la agricultura".

También se ha referido a las reuniones que mantendrán la próxima semana los comités de sequía, con la previsión de más dotaciones de riego tras las lluvias, señalando que "la situación tiene que mejorar tanto para los regantes como para el abastecimiento". "A mí no me corresponde decir cuál va a ser, pero parece lógico, y creo que no nos equivocamos, si decimos que las restricciones se levantarán completamente allí donde se pueda y parcialmente creo que en todas las áreas".

Preguntado por la petición del Ayuntamiento de La Línea de atenuar las limitaciones del consumo de agua, en el marco de demandas en este ámbito por parte de otros consistorios, el consejero ha considerado esta reivindicación como "algo lógico y normal", ya que "al final a nadie le gusta tener restricciones".

"A la Junta de Andalucía le garantizo que no le gustan ponerlas tampoco. Pero esto consiste en ser capaces de garantizar un recurso hoy y también mañana, puesto que nadie nos garantiza que después de este tren de tormentas no deje de llover y nos tiremos otro año y medio sin que caiga ni una sola gota", ha defendido.

Si ha precisado que "en el campo de Gibraltar las restricciones eran muy severas porque la situación de la sequía era muy preocupante en esa zona", ha matizado que en este último tiempo "ha llovido muchísimo" en la comarc. "La situación ha dado un cambio de 180 grados y estoy seguro que tanto el alcalde de La Línea como del resto de municipios y los regantes de esa zona, que tienen un altísimo valor productivo desde el punto de vista agrícola, van a ver un cambio de 180 grados".

Desigualdad en los embalses

Fernández-Pacheco ha puesto de relieve el desigual nivel de almacenamiento de los embalses, ya que en Almería "apenas llegamos al 10%, mientras que en Sevilla "prácticamente" se alcanza el 100% y en Huelva los pantanos se situán al "ochenta y tantos por ciento" de sus reservas.

Cuestionado sobre si existe solución a este desnivel estructural a medio y largo plazo, ha sostenido que "la política de agua tiene que versar sobre un pilar fundamental, sobre un principio que es irrenunciable, que es la buena planificación y la inversión constante en infraestructura hidráulica". Así, ha matizado que "la solución no es la misma para Huelva, para Sevilla o para la provincia de Almería. Allí donde llueve lo que hay que ganar es capacidad de embalsamiento, hay que mejorar las redes para no perder tanta agua y hay que optimizar el recurso. Donde no llueve nada, lo interesante es captar nuevas fuentes de agua, como puede ser la agua regenerada de las depuradoras o el agua desalada".