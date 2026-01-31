Fallece María Rosa Albacete, bióloga y esposa de José Antonio Valverde, 'padre' de Doñana

María Rosa Albacete Capel (1937-2026), una de las primeras biólogas andaluzas, licenciada en la Facultad de la Universidad Complutense, ha fallecido el miércoles en la ciudad de Sevilla. Almeriense, su vida estuvo ligada a Doñana por un factor también muy personal: fue la esposa de José Antonio Valverde, el padre del parque nacional.

Rosa Albacete nació en la ciudad de Almería, donde uno de sus abuelos contribuyó al emblemático parque Nicolás Salmerón. Su padre, ingeniero, fue represaliado tras la Guerra Civil con el traslado a Extremadura. Su decisión de estudiar Biología obligaba al traslado a Madrid, y se convertiría en una de las primeras licenciadas andaluzas.

En Almería conoce a José Antonio Valverde, pues Tono trabajaba en el centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Almería. Rosa Albacete logró la plaza de profesora de instituto, luego catedrática, en el área de Naturales. Dio clases en algunas localidades de Huelva y en el Antonio Machado, de la sevillana calle Arroyo.

Su ayuda en los tiempos pioneros, y heroicos, de Doñana, era continua al director, su marido. Antes de su existencia como parque nacional, el matrimonio dibuja a mano mapas de Doñana para enviar un dosier explicativo de su valor a importantes personalidades europeas.

Luego, in situ, colabora en la gestión diaria de la recién creada Estación Biológica de Doñana, con sede inicial en el barro de Heliópolis, y estación de campo en el propio parque nacional. En todo caso, época en los que pedir donativos a los visitantes ilustres era imprescindible para mantener la actividad de ambos centros.

Rosa Albacete, tras su jubilación y fallecimiento de su esposo, ha ordenado su legado, o al menos parte, pues resulta impresionante el conjunto de objetos y documentos que recopiló Valverde. Asimismo se volcó en la pintura y se implicó con entusiasmo en Cáritas de la parroquia de Los Remedios.