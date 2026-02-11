Los embalses andaluces alcanzan casi el 80% de capacidad tras el paso de la borrasca Leonardo

Las precipitaciones asociadas a la borrasca Leonardo han provocado un incremento del 15 % en las reservas de agua de los embalses andaluces, que ahora almacenan 9.492 hectómetros cúbicos. Esta cifra representa el 79,46 % de la capacidad total de almacenamiento de Andalucía, según el balance semanal presentado este miércoles ante el Consejo de Gobierno de la Junta.

El aumento registrado en los últimos siete días alcanza los 1.803 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que sitúa a Andalucía en una posición hídrica significativamente mejor que en ejercicios anteriores. En comparación con la misma fecha de 2024, los embalses andaluces cuentan con 4.840 hm³ adicionales, mientras que respecto a la media de la última década, el incremento asciende a 4.415 hm³. Estos datos reflejan la efectividad de las recientes precipitaciones para revertir la situación de estrés hídrico que había afectado a la región en los últimos años.

La mejora en las reservas hídricas de Andalucía tras Leonardo se distribuye de manera desigual entre las distintas demarcaciones hidrográficas de la comunidad, aunque todas ellas han experimentado incrementos notables. El impacto de la borrasca ha sido especialmente beneficioso para las cuencas occidentales y para el sistema del Guadalquivir, que constituye la principal arteria fluvial de la región y abastece a buena parte de la población y del regadío andaluz.

Situación de la cuenca del Guadalquivir

La cuenca del Guadalquivir, que atraviesa Andalucía de este a oeste, ha experimentado un incremento de 1.277 hectómetros cúbicos en apenas una semana, lo que representa un aumento del 15,89% respecto a los datos previos. Actualmente, esta demarcación hidrográfica se encuentra al 76,8% de su capacidad total de almacenamiento, una cifra que supone contar con 2.927 hm³ más que en la misma semana del año pasado.

Comparando con la media de los últimos diez años, los embalses del Guadalquivir almacenan 2.896 hectómetros cúbicos adicionales, lo que evidencia la magnitud de las precipitaciones caídas durante el paso de Leonardo. Esta cuenca es fundamental para el abastecimiento urbano de ciudades como Sevilla, Córdoba y Jaén, además de sustentar una importante superficie de regadío que abarca cultivos de olivar, cereales y hortalizas.

Incremento en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

Las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que agrupan los ríos de la vertiente sur de la comunidad, han ganado 158 hectómetros cúbicos en siete días, lo que equivale a un incremento del 13,81%. Estas demarcaciones almacenan ahora 848 hm³, alcanzando el 74,13% de su capacidad total. Respecto a la misma fecha de 2024, estas cuencas cuentan con 505 hm³ más, y superan en 375 hm³ la media de la última década.

Estas cuencas son vitales para el abastecimiento de las provincias de Málaga, Granada y Almería, donde la disponibilidad de agua condiciona tanto el consumo urbano como el desarrollo de una agricultura intensiva basada en cultivos bajo plástico y frutales subtropicales. El incremento registrado alivia la presión sobre unos recursos que habían estado especialmente comprometidos en los últimos años.

Datos de la demarcación Guadalete-Barbate

La demarcación Guadalete-Barbate, situada en las provincias de Cádiz y parte de Málaga, ha registrado un crecimiento de 277 hectómetros cúbicos en una semana, lo que supone un incremento del 16,78%. Los embalses de esta cuenca almacenan actualmente 1.448 hm³, alcanzando el 87,7% de su capacidad total, la cifra más elevada de todas las demarcaciones andaluzas.

En términos comparativos, esta cuenca cuenta con 954 hectómetros cúbicos más que en 2024 y supera en 740 hm³ el promedio de los últimos diez años. Esta situación es especialmente favorable para una zona que había sufrido restricciones de agua en periodos recientes y que depende de estos recursos para el abastecimiento urbano de localidades como Jerez de la Frontera, así como para el regadío y la ganadería.

Reservas en la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza

La cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza, ubicada en la provincia de Huelva, ha experimentado un aumento de 91 hectómetros cúbico* en los últimos siete días, equivalente al 8,16% de incremento. Esta demarcación se encuentra ahora al 94% de su capacidad total de almacenamiento, la más elevada de todas las cuencas andaluzas en términos porcentuales.

Respecto a la misma semana de 2024, esta cuenca cuenta con 454 hectómetros cúbicos adicionales, y supera en 404 hm³ la media de los últimos ocho años. Esta situación garantiza el suministro para una provincia que combina las necesidades del sector agrícola, con especial relevancia del cultivo de fresas y frutos rojos, con las demandas del sector industrial y turístico de la costa onubense.