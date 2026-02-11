Dieciocho colegios suspenden las clases presenciales este jueves en Andalucía

Andalucía mantiene suspendida la actividad lectiva presencial este jueves, 12 de febrero de 2026, en 18 centros educativos distribuidos por las provincias de Cádiz, Sevilla, Granada y Jaén. La medida responde a los efectos del temporal de los últimos días, que ha provocado riesgos en determinadas zonas, desalojos, imposibilidad de acceso por cortes de carreteras y daños en las instalaciones. En todos los centros afectados se activa o mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de cada establecimiento.

El resto de centros educativos andaluces mantendrá la normalidad en las clases presenciales. La distribución provincial de los centros afectados es la siguiente: Cádiz registra el mayor número con 8 centros (2 localidades completas y 2 centros específicos), seguida de Sevilla con 5 centros, Granada con 3 y Jaén con 2. Las provincias de Almería, Córdoba, Huelva y Málaga no presentan suspensiones de actividad lectiva presencial para esta jornada.

Paralelamente, 25 rutas de transporte escolar no prestarán servicio el 12 de febrero debido a problemas en los accesos o cortes de carretera. Málaga encabeza esta afectación con 5 rutas, seguida de Cádiz con 8, Granada con 7, Jaén con 3 y Huelva con 2 rutas interrumpidas.

Centros afectados en la provincia de Cádiz

En la provincia gaditana, los municipios de Grazalema y Torre Alháquime suspenden la actividad lectiva presencial en todos sus centros educativos. Adicionalmente, en Jimena de la Frontera se encuentra cerrado el IES Hozgarganta, mientras que en San Martín del Tesorillo permanece sin clases presenciales el IES Azahar. En total, 8 centros educativos gaditanos han suspendido la actividad presencial por las condiciones meteorológicas adversas.

Suspensiones en Granada, Jaén y Sevilla

En Granada, tres centros educativos han adoptado la modalidad telemática: el CEIP Berta Wilhelmi de Pinos Genil, el CPR Ribera de Aguas Blancas de Quéntar-Dúdar y el CPR Taxara (sede La Fábrica) de Venta Nueva, en Huétor Tájar.

La provincia de Jaén presenta suspensión de clases presenciales en Linares, donde el IES Cástulo mantiene clases telemáticas para ESO mientras el resto del alumnado ha sido reubicado en otros centros. La EOI Carlota Remfry ha trasladado a su alumnado al IES Reyes de España.

En Sevilla, cinco centros educativos mantienen la docencia telemática: el IES Virgen del Rosario de Benacazón, las escuelas infantiles La Milagrosa y Nuestra Señora de Valme en Dos Hermanas, el CEIP Peña Luenga de El Castillo de las Guardas y el CEIP Alpesa de Villaverde del Río.