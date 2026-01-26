Limitan la velocidad de los trenes por la rotura de una contraaguja en la vía del AVE por Almodóvar del Río

Adif ha detectado una rotura en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, a la altura de Almodóvar del Río (Córdoba), a unos 15 kilómetros de la capital cordobesa. La incidencia ha obligado a aplicar una limitación temporal de velocidad como medida de seguridad.

El problema afecta a una contraaguja, una pieza del sistema ferroviario que permite guiar a los trenes en los cambios de vía. Según ha explicado el Ministerio de Transportes, el elemento dañado fue localizado a tiempo por los equipos técnicos y quedó asegurado, lo que ha permitido mantener la circulación sin interrumpir el servicio.

Mientras se prepara su sustitución, los trenes que pasan por este punto deben reducir la velocidad. La operación de reemplazo no es inmediata, ya que se trata de una pieza de gran tamaño, de más de 50 metros, que solo puede transportarse por ferrocarril y cuya instalación debe realizarse durante las horas nocturnas, cuando se concentran las labores de mantenimiento.

Esta incidencia se produce en un momento en el que la red ferroviaria se encuentra bajo especial atención tras el accidente de Adamuz, cuya investigación trata de determinar qué ocurrió en la infraestructura antes del descarrilamiento. Desde Transportes insisten en que la situación en Almodóvar del Río está controlada y no supone un riesgo para los viajeros.