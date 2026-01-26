Desarticulan con 105 detenidos la red que dominaba el tráfico de drogas con narcolanchas en el Atlántico

Parte del dinero y material intervenido en la operación Sombra Negra, expuesto este lunes en la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el que han considerado como mayor entramado de organizaciones de traficantes de cocaína que dominaba el Atlántico y los ríos españoles con el uso de narcolanchas. Para ello, han sido realizados 49 registros y se han detenido a 105 personas que formaban un entramado criminal en una operación donde también hansido intervenidos 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros, dos hexacópteros, múltiples cuentas bancarias, más de 150 teléfonos móviles, diverso material náutico y numerosos dispositivos electrónicos de última generación destinada al tráfico marítimo valorado en 2.500.000 euros.

Según ha explicado en una nota la Policía Nacional, la operación que ha contado con la colaboración de la National Crime Agency (NCA), Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN), Europol, Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N) y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde.

Así, tras más de un año de investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, el pasado noviembre se realizó la explotación operativa, consiguiendo desmantelar una red criminal especializada, presuntamente, en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de embarcaciones de alta velocidad conocidas como narcolanchas.

La organización partía desde el río Guadalquivir y otros ríos pertenecientes a las provincias de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, las costas marroquíes y Portugal hasta adentrarse en el océano Atlántico. Allí se encontraban con buques nodrizas al objeto de trasvasar la sustancia estupefaciente para su posterior regreso al archipiélago canario y sur peninsular.

Las altas velocidades de las embarcaciones, en ocasiones superiores a los 40 nudos de velocidad, y el uso de comunicaciones encriptadas, terminales satélites, teléfonos móviles de difícil rastreo o un lenguaje codificado para evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad, les permitían operar durante las horas nocturnas dificultando las labores policiales, según ha explicado la Policía Nacional.

Asimismo, ha señalado que la estructura de la organización se extendía desde Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Gerona y Ceuta, pasando por Marruecos hasta las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

Los agentes encargados de la investigación practicaron un total de 49 entradas y registros contando con la participación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

En concreto, se realizaron en 14 en Lanzarote, 14 en Gran Canaria, dos en Fuerteventura, once en Algeciras, siete en La Línea de la Concepción y dos en Jerez, donde se han intervenido 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, múltiples cuentas bancarias, tres armas de fuego, más de 800.000 de euros, dos hexacópteros, numeroso material tecnológico de última generación tales como inhibidores de alta frecuencia, amplificadores de WIFI que usaban para expandir la señal en alta mar, conexiones satélites, más de 150 teléfonos móviles, siendo múltiples de ellos de carácter encriptado, y material náutico.

Además, la Policía Nacional ha explicado que entre todos los registros, se ha atacado al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar encargado de suministrar terminales de comunicación seguros a la mayor parte de narcotraficantes de Andalucía y diverso material de navegación para las travesías en las narcolanchas.

Más de un mes en alta mar

La Policía Nacional ha indicado que llegaban a crear verdaderas plataformas acuáticas donde los pilotos permanecían incluso más de un mes embarcados en alta mar realizando varias operaciones sucesivas. Así, disponían el momento exacto para los cambios de tripulación mientras se encontraban en el agua, suministraban estas plataformas con los bienes y servicios que requerían.

Además, tenían sus propios centros de almacenaje de combustible, llegándose a demostrar el empleo de más de 100.000 litros y embarcaciones de menor tamaño eran las encargadas de suministrar tanto la gasolina como los víveres, equipos de comunicación o la propia ropa para los notarios que acompañaban la droga desde el buque nodriza hasta España.

Por su parte, otras personas de la organización ubicadas en puntos de control realizaban labores de vigilancia para determinar la posición de los medios marítimos y aéreos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, abarcando una amplia red de puntos de seguridad a lo largo de la costa.

Según ha explicado la Policía Nacional, los agentes tuvieron conocimiento de que la organización llegó a pagar 12.000.000 de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos en un alijo para garantizar su silencio y evitar así cualquier vinculación con las actividades delictivas.

Operación en dos fases

La operación se ha desarrollado en dos fases, culminando la primera de ellas en junio del año pasado con resultado de 48 personas detenidas y 29 registros en Lanzarote (14), Gran Canaria (13) y Fuerteventura (dos), llegando a intervenir aproximadamente 100.000 euros, cerca de 3.800 kilos de cocaína, 69 vehículos --19 embarcaciones y motos acuáticas--, seis inmuebles, cuentas bancarias, tres armas de fuego cortas, numerosa documentación y diversos útiles destinados al tráfico marítimo como teléfonos satélites y dispositivos de geolocalización.

Además, en una segunda fase finalizada en noviembre del pasado año, se practicaron 20 registros en la provincia de Cádiz, con once en Algeciras, siete en La Línea de la Concepción y dos en Jerez, donde se han intervenido más de 700.000 euros, dos hexacópteros, diverso material náutico y numeroso material tecnológico de última generación, logrando desarticular esta red criminal que operaba en el Campo de Gibraltar con la detención de 57 personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Además, las investigaciones han permitido detectar que esta organización criminal era la responsable de la introducción en Europa de 57.000 kilos de cocaína en el último año y contaba con coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias encargados de recibir y distribuir estupefaciente procedente de Colombia y Brasil, logrando intervenir las autoridades portuguesas 6.600 kilos de cocaína a bordo de un semisumergible.

Finalmente, la Policía Nacional ha señalado que, con la colaboración de Europol y otras autoridades policiales de distintos países, han llevado a cabo esta operación contando con instrumentos de financiación de la Unión Europea.

En este sentido, ha explicado que esta estrategia se enfoca en cuatro puntos clave, como son establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.

Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interna (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio.

Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE.