Antonio Sanz: "En quince minutos llegó el primer equipo médico; luego una ambulancia cada minuto"

Corbatas negras y un ambiente serio, triste, conmocionado, que ha dejado a un lado las críticas y la crispación invocando lo que se ha llamado "el espíritu de Adamuz". Y con diputados onubenses, como el socialista Mario Jiménez, con lágrimas en los ojos y sin recurrir a su habitual retranca dialéctica. El Parlamento andaluz ha escuchado este jueves todas las explicaciones del dispositivo de emergencias puesto en marcha por el Gobierno andaluz y el resto de administraciones implicadas, desde el Estado hasta el pueblo de Adamuz, en el descarrilamiento de un tren que se produjo en la noche del 18 de enero y que ha dejado 45 víctimas mortales y 193 heridos de los cuales 18 permanecen hospitalizados.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que la emergencia sanitaria se inició a las 19:44 del domingo 18 de enero cuando se recibió la primera llamada informando del vuelco de un tren Iryo. "Tres minutos después, se movilizaron todos los recursos disponbiles, a las 20:02 llegó el primer equipo, el del servicio de urgencias de Atención Primaria de Adamuz". A las 19:49 se inició la activación de los servicios de emergencia de toda la comarca: Montoro, Villa del Río, Villafranca, El Carpio, Bujalance, el Hospital Reina Sofía y los dispositivos del 061 de Bailén y Jaén. Se activaron todos los hospitales andaluces, se instaló un hospitald e campaña en la caseta municipal y se habilitó el hogar del pensionista para ubicar a los familiares de los heridos.

"En apenas 15 minutos llegó el primer equipo médico a la zona pese a la dificultad de acceso al sitio en el que se produjo el descarrilamiento;39 ambulancias más llegaron al lugar de los hechos en los 40 minutos siguientes, es decir, prácticamente llegaba una ambulancia cada minuto”. En total, ha informado el consejero, “estamos hablando de 130 profesionales sanitarios y 250 especialistas que se distribuyeron por los dos trenes en la noche de la tragedia desde el primer momento pese a la orografía y dificultades del terreno”.

Antonio Sanz, que ha comparecido para rendir cuentas de todos los detalles, ha agradecido en todo momento el apoyo, la colaboración y la coordinación institucional, así como la lealtad. "Eran momentos terribles, vivimos un caos organizado", ha dicho detallando la cooperación entre todos los equipos de emergencia, nombrando personalmente a muchas personas del dispositivo y añadiendo detalles humanos de la entrega de los profesionales, "no había colores por las chaquetas de los profesionales, todos colaboraron".

Acallar las polémicas

El consejero ha desmontado las críticas que se han vertido por algunos familiares (sobre todo en los momentos más duros) y en las redes sociales, y de las que el diputado de Vox Rafael Segovia, se ha hecho eco, que censuraban la tardanza de los sanitarios a las víctimas del segundo tren, así como las denuncias de algunas familias por la tardanza en confirmar la muerte de sus familiares. "No era posible el acceso de ambulancias de un tren a otro; el traslado del personal se tuvo que hacer a pie y el de los heridos en camilla en condiciones tremendas que no voy a describir" , "la Guardia Civil llegó en el menor tiempo posible a los dos trenes; nada que reprochar a nadie. Todo el mundo estuvo a la altura de las circunstancias".

En el mismo sentido ha explicado que es cierto que se rechazó la ayuda de algunos cuerpos de emergencia, bomberos o policías, porque no era necesaria su presencia, "les garantizo y así lo mantuve con el Delegado del Gobierno, que se dispuso siempre de los que eran imprescindibles y necesarios, y nunca nos faltó". Asimismo, ha dicho que todos los pacientes hospitalizados estuvieron siempre identificados y las familias, informadas y acompañándolos.

Análisis técnico

Antonio Sanz ha detallado que el mecanismo de coordinación entre todas las administraciones ha funcionado porque se celebraban tres reuniones cada día: a las diez de la mañana, a las cinco de la tarde y a las diez de la noche con los mandos de todos los dispositivos en donde se tomaban decisiones conjuntas. A pesar de ello, ha anunciado que se van a "protocolizar" las actuaciones para "aprender de los errores", una información que es "valiosa y que nos demandan todas las comunidades autónomas".

Para ello se van a realizar a partir de la semana que viene unas jornadas de trabajo, "para evaluar la lección analizar lo que hemos aprendido y también ver el índice de mejora".

Los grupos

Todos los portavoces de los grupos parlamentarios han pedido transparencia y que se conozca la causa del grave accidente aunque sus portavoces han tenido matices. Desde el PSOE, Mario Jiménez, ponía el foco en los servicios públicos: "El Estado ha estado a la altura y todas las instituciones que lo conforman han dado la respuesta que los ciudadanos esperaban. Sólo un Estado fuerte, confiable, con servicios públicos estables y bien financiados es capaz de responder así; sólo unos servicios públicos fuertes salvan vidas y pueden atender las secuelas que dejan".

La más crítica era la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, quien reclamaba a la Junta "cuidar a quienes nos cuidan, mejorando las condiciones de los trabajadores del 112", mejorar las infraestructuras, "como la N-421 en muy malas condiciones por donde no puede pasar ahora el autobús que sustituye a la línea férrea" y censurar a las empresas "que han puesto cifras de beneficios a esta situación y la Junta, que tiene comperencias en consumo no ha dicho ni una palabra de reproche a estas empresa que están mercadeando con el dolor".

Desde Vox, Rafael Segovia, onubense, ha enumerado las numerosas incidencias que ha sufrido la conexión de Madrid con Huelva en los últimos meses mientras que el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, aseguraba que el mejor "homenaje a las víctimas es la investigación, y no meternos en el debate estéril de si debe ser un funeral laico o religioso cuando eso nunca ha sido un problema en Andalucía. Pedimos una investigación transparente, independiente y que tenga los medios necesarios; y el CIAF (Centro de Investigación de Accidentes Ferroviarios) tiene un presupuesto de 500.000 euros anuales; todos sabemos que eso es insuficiente".

El portavoz del PP, Toni Martín, por su parte, apelaba a la lealtad asegurando que en Andalucía no van a encontrar a un Gobierno que polemiza o incendia las redes, "como hacen otros que luego demandan empatía". Vox ha anunciado que presentará una iniciativa en el Parlamento (una proposición no de ley) para exigir reforzar la seguridad en todas las infraestructuras ferroviarias que discurren por Andalucía y ha exigido «transparencia absoluta» sobre «la gestión negligente» de Adif.