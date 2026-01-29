Andalucía roza las 3.000 incidencias con 35 carreteras cortadas y mantiene desalojos en San Roque y Jerez

Andalucía suma un total de 2.996 incidencias, en su mayoría motivados por las fuertes rachas de viento, desde el pasado martes por el temporal que azota la comunidad, que mantiene además 35 carreteras cortadas por inundación o presencia de hielo y nieve y suma una docena de viviendas desalojadas de madrugada en zonas rurales de Jerez de la Frontera (Cádiz) a las 250 personas que ya estaban fuera de sus casas en la zona de Guadarranque, en San Roque (Cádiz).

Según el último parte actualizado por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) 112, Cádiz es la provincia con más avisos gestionados desde que comenzara el episodio meteorológico adverso con 691, seguida de (588), Jaén (399), Granada (321), Málaga (309), Almería (250), Córdoba (248) y Huelva (160).

El grueso de las emergencias atendidas está relacionada con los efectos de las fuertes rachas de viento registradas durante las jornadas de martes y miércoles como caída de ramas y árboles, objetos inestables en fachadas, cableado, cartelería y vallas publicitarias, así como desplazamiento del mobiliario urbano. También se han debido en menor medida a balsas de agua e inundaciones en la red viaria por arroyos desborbados y desprendimientos de tierra, así como anegaciones en viviendas y garajes.

Durante la jornada del miércoles se contabilizaron un total de 1.999 incidencias, mientras que el martes se recibieron 925 avisos. Otras 42 se ha registrado durante esta pasada madrugada, concentradas en la provincia de Cádiz, donde se han producido anegaciones en viviendas en la zona de Las Pachecas, una pedanía de Jerez con 400 vecinos donde se ha realizado desalojos preventivos de siete viviendas en Los Cejos del Inglés, cinco en Las Pachecas y una en La Lejuela del Carrillo.

También en Cádiz, el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha informado del alejamiento preventivo de dos personas en la zona rural próxima al Puente de Hierro, mientras que en la provincia se han contabilizado hasta 32 incidencias eléctricas y hay 195 personas sin suministro eléctrico en Jimena de la Frontera y 24 en San Roque. De momento se mantiene el desalojo preventivo de los vecinos de Guadarranque, en San Roque, ya que de momento no se dan las condiciones para permitir el regreso seguro a sus hogares tras un análisis exhaustivo y verificado la situación sobre el terreno. L

La Junta mantiene una estrecha vigilancia de la situación hidrológica en todas las provincias andaluzas y mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

35 carreteras cortadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene 35 carreteras cortadas en Andalucía, 32 por inundación y tres por acumulación de hielo y nieve. Cádiz concentra 21 de las vías cortadas por anegaciones: la A-2101 en Castellar de la Frontera, la A-2202 en El Guijo, la CA-3101 en Machamudo Alto-Añina-Polilla, la CA-3102 a su paso por Jerez, la CA-3105 en Guadalcacín, la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos, CA-3113 la Carretera Al Portal-Los Repastaderos, la CA-4102 a la altura de Torre Melgarejo-Nuevajarilla, la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes, la CA-5101 a su paso por La Garrapata-Gibalbín, la CA-6101 en término de Bornos-Coto de Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, la CA-6200 en Alcalá de los Gazules, la CA-8200 y la CA-9200 ambas en Los Ángeles, la CA-8201 en Jimena de la Frontera, la CA-9101 en Olvera, la CA-9120 en Torre Alháquime, la CA-9208 a su paso por Algeciras y la CA-9209 en Algeciras-Los Barrios y la CA-8100 Villamartín-El Coronil.

En la provincia de Córdoba dos vías están cortadas a causa de las lluvias: la CO-4205 en Espejo-Montemayor y la CO-4207 en Jarata-La Zarza. a provincia de Jaén tiene tres carreteras en nivel negro a causa de inundaciones: la A-312 en Tobaruela-La Tortilla, la A-6100 en Guarromán y la JV-6022 en Castellar. En Granada no se puede circular por la A-336 en Anzola, GR-3401 en Zujaira y la GR-4402 en la Estación de Huétor-Tájar, mientras que en Málaga permanecen cerradas la A-2102 entre Secadero-San Enrique (Málaga y Cádiz) y la MA-8302 Estepona-Genalguacil y en Sevilla la SE-4104 a la altura de Alcolea del Río.

Además tres carreteras están en nivel negro por la presencia de nieve y placas de hielo: la AL-5405 (entre Granada y Almería), en Benacebada-La Estación y la A-395 y la A-4025, ambas en Sierra Nevada.

Para este miércoles sólo Huelva es la única provincia andaluza sin avisos meteorológicos durante la jornada. Sigue vigente el aviso naranja por viento en las comarcas de Guadix y Baza (Granada), en Nacimiento y Campo de Tabernas, y en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería. La costa granadina y almeriense estarán en aviso del mismo nivel por fenómenos costeros.

En el resto de las provincias los avisos serán de nivel amarillo, ya sea por lluvia, viento o costeros. Hay activado el aviso amarillo por lluvias y viento en Gra- zalema (Cádiz) y en Ronda, en la provincia de Málaga, donde también está vigente el aviso del mismo nivel por fenómenos costeros. El aviso amarillo por lluvia y viento está activo también en la Subbética cordobesa, Cazorla y Segu ra, Capital y Montes y en el Valle del Guadalquir (sólo por viento), en la provincia de Jaén. En Granada en la Cuenca del Genil está vigente el aviso por lluvias, como en Nevada y Alpujarras, al que se suma también el aviso de mismo nivel por viento. En la Sierra Sur de Sevilla también está vigente el aviso por lluvias y por viento, de nivel amarillo.

Indicaciones de autoprotección

Ante esta situación, la EMA recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, evitar desplaza- mientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores. En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.

En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes. Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos. Ante la previsión de nevadas también se recomienda llevar el depósito de combustible lleno. Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumo- res y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.