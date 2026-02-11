Andalucía pide destinar el superávit a los fondos para los daños del temporal

La Junta de Andalucía busca cómo conseguir que los gastos derivados de la reparación de los daños producidos por las borrascas que han azotado la comunidad desde hace días, sean lo menos gravoso para sus arcas. A la ya conocida petición de la activación de los fondos de solidaridad de la UE, de contingencia del Gobierno central y de gestión de crisis de la Política Agraria Común (PAC), la consejera de Hacienda, Carolina España, ha añadido esta mañana dos nuevas.

La responsable de las cuentas del Ejecutivo andaluz, ha pedido a su homóloga en el Ministerio de Hacienda, que le permita habilitar el uso de remanentes y superávit del último ejercicio presupuestario (todavía por cerrar) no sólo en la amortización de la deuda a la que estaban obligados, sino a esos gastos extraordinarios que se van a producir para intentar paliar unos daños que todavía no están evaluados, pero que se estiman en miles de millones de euros.

España también ha reclamado que se permita a la Junta flexibilizar la aplicación de las reglas fiscales, de forma que los recursos que se vayan a invertir para paliar esos daños no computen a efectos de déficit ni en la regla de gasto. Serían dos medidas que ya fueron autorizadas para hacer frente a las cuantiosas pérdidas registradas con motivo de la erupción del volcán en la isla de La Palma.

La consejera ha reconocido que la Junta tendrá que mover partidas del presupuesto de 2026 y fondos europeos y, ante ello, solicitan al Ejecutivo nacional "que nos permita una flexibilización en la aplicación de las reglas fiscales": "Es decir, que esos recursos extraordinarios que vayamos a invertir en la recuperación de Andalucía no nos computen a efectos de déficit ni de la regla de gastos".

La consejera ha señalado que "vamos a necesitar de esas manos que nos tienden tanto la Unión Europea como el Gobierno de España y nosotros vamos a reclamar, porque es nuestra obligación, que haya recursos para la recuperación cuanto antes de nuestra tierra". "Si en la emergencia la prevención salvó vidas, en la recuperación, cuanto antes se movilicen todos los recursos que estén disponibles, pues también será mejor", según España , quien ha indicado que es fundamental que, cuanto antes, las familias puedan recuperar su hogar, hacer frente a las pérdidas de las cosechas y que las empresas afectadas puedan retomar su actividad. Ha manifestado que la Junta "no va a dejar a ningún andaluz atrás y, por eso, ya trabajamos internamente en esa recuperación".

Desde la Junta no han querido dar una cifra de cuánto dinero se necesita o qué cantidades se van a mover del presupuesto autonómico porque se siguen evaluando los daños y ni siquiera la emergencia ha terminado. No obstante, ha augurado que, lamentablemente, van a ser "pérdidas millonarias y, por eso, también vamos a necesitar ayudas millonarias".

Ha garantizado que la Junta estará "al lado de las empresas, de los trabajadores y de las familias, para que nadie se quede atrás". "Andalucía tiene que salir adelante y, de hecho, va a salir adelante y lo vamos a hacer juntos", ha apuntado.

"Tendremos que solicitar los recursos externos, ese fondo de solidaridad, fondo de contingencia, recursos de la Unión Europea, del Gobierno de España y también recursos propios", ha indicado España , quien ha agregado que, en lo que respecta a los fondos de la comunidad, no hay problemas de tesorería y las cuentas están "solventes y saneadas", de manera que no se contempla acceder a una línea de crédito.