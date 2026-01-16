Andalucía se convierte en la primera comunidad en reducir el número de alumnos por aula

El Gobierno andaluz ha dado luz verde a una orden que establece un máximo de 22 alumnos por clase en Infantil y Primaria, convirtiéndose así en la primera comunidad autónoma que mejora los requisitos mínimos fijados por el Ejecutivo central. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), entrará en vigor de manera progresiva a partir del próximo curso escolar.

La normativa permite que la Dirección General de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional determine mediante resolución anual el número de alumnos por unidad escolar, antes del inicio del procedimiento de admisión. Esta decisión modifica la orden de febrero de 2020 y responde a la evolución demográfica, la redistribución de la población escolar en el territorio andaluz y la necesidad de adecuar la ratio a las distintas zonas de escolarización.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado a través de su cuenta en X que Andalucía "toma la iniciativa" y baja la ratio por debajo de lo que exige el Gobierno de la nación, subrayando que la comunidad "lidera un futuro mejor para la infancia".

El cambio normativo deriva del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo sobre la mejora educativa del sistema y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Andalucía. Este pacto fue alcanzado en el seno de la mesa sectorial de educación con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT.

Según se recoge en la orden publicada en el BOJA, "con esta medida se permite una mayor atención individualizada al alumnado, con la convicción de que tendrá una repercusión directa sobre la mejora del rendimiento académico y la calidad del aprendizaje, así como una mejora para el profesorado".

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional determinará las plazas disponibles en cada curso escolar, de cara al procedimiento de admisión, multiplicando el número de unidades por el número de alumnos que corresponda. Este cálculo se aplicará tanto a las unidades de los centros públicos como a las unidades concertadas de los centros privados-concertados, conforme a los límites establecidos en las resoluciones correspondientes.

La bajada de ratio será progresiva

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha señalado este viernes que el Gobierno andaluz iniciará la bajada de ratio a 22 alumnos por clase en las aulas andaluzas de forma progresiva a partir del próximo curso, en el que se comenzará por Infantil de 3 años con el objetivo de "ir disminuyéndolos en todas y cada una de las etapas". Castillo ha señalado el aumento de unidades escolares de cara a los próximos cursos al producirse un reparto del alumnado mayor con una ratio que desciende de los 25 escolares por aula.

"La bajada de la natalidad es una realidad en Andalucía en los últimos cinco años. Tenemos 120.000 alumnos menos, pero nosotros hemos tomado la decisión, que es una decisión que tiene unas necesidades de inversión altísimas, de aprovechar eso para empezar a hacer actuaciones que mejoren la calidad de la educación", ha estimado la consejera.

En este sentido, ha valorado el esfuerzo de la Junta a la hora de aplicar esta medida pese a que "en Andalucía estamos infrafinanciados" y faltan "1.500 millones de euros", de los que "aproximadamente un 20 por ciento irían a Educación". "Mientras que el Gobierno de España hace una propuesta de ley de bajada de las ratios que no va a tramitar, porque no tiene apoyos parlamentarios (...) nosotros descendemos", ha comparado Castillo, quien ha destacado que la medida beneficiará tanto a docentes como a las familias.