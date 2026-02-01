Por Andalucía busca los votos de socialistas desencantados

Dicen sus promotores que Por Andalucía es una marca electoral consolidada. Que es un referente para la izquierda andaluza y que si los números les dan para llegar al Gobierno autonómico tras las elecciones de la próxima primavera, lo harán. Su principal objetivo pasa por evitar la imagen de precariedad que dieron hace cuatro años, cuando registraron la coalición electoral de IU con Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, el Partido Verde-Equo, Alianza Verde y Sumar (Más País), en el último minuto del plazo legal para hacerlo. Tienen grabado a fuego esas carreras por los pasillos del Parlamento para su inscripción oficial tras una negociación dura con Podemos que levantó recelos y que inició un camino de desencuentros y polémicas que dura hasta hoy.

La investidura de Antonio Maíllo como candidato a la Junta, por encima de las primarias celebradas y que ganó Ernesto Alba, ha iniciado el modo electoral de la formación que es la primera en Andalucía en poner a rodar su estrategia de cara a las autonómicas de la primavera.

El plan de trabajo tiene varias fases. La primera es la fidelización de los votantes tradicionales de Izquierda Unida, una “recuperación” que se va a hacer al estilo tradicional, puerta a puerta gracias a los concejales que IU tiene por todo el territorio andaluz. “IU puede hacer cosas que otros partidos no pueden hacer”, dice Antonio Maíllo en una referencia clara a Vox, al que no menta pero que está tratando de captar adeptos en el mundo rural y del campo, un feudo tradicional del Partido Comunista.

El segundo paso es lo que denominan “reconexión” con quienes están en la abstención; antiguos votantes socialistas que por desencanto, discrepancias o descontento con la política de Pedro Sánchez, han optado por quedarse en sus casas. Consideran que eso es lo que ha sucedido en Extremadura y temen que, siguiendo los augurios de las encuestas, en Andalucía sucede lo mismo. Sobre todo si el patrón se repite en Aragón y en Castilla y León, citas electorales anteriores a la andaluza.

Por eso ya han designado a todos los cabezas de lista en las ocho provincias andaluzas. Todos son de IU excepto Esperanza Gómez, de Sumar, que encabeza la plancha por Cádiz y José Luis Jiménez, de Iniciativa del Pueblo Andaluz que es el cabeza de cartel por Huelva. IU es la formación más fuerte de toda la coalición y Maíllo no está dispuesto a que les suceda como en la legislatura que está terminando en la que IUsólo tiene una diputada por los encajes de las diferentes cabezas de lista en las provincias, Inma Nieto, si bien es la portavoz y la que ha ejercido el mando político en el grupo parlamentario.

¿Si hay un acuerdo de última hora con Podemos podría cambiar algún nombre? Es posible, pero parece poco probable que ese acuerdo con la formación morada, sobre todo porque no hay siquiera un diálogo entre ambas partes. Y eso que tanto en Por Andalucía como en Podemos saben de más que la división de los votos en tres papeletas de izquierdas (Adelante Andalucía también irá en solitario y tiene rotos los puentes con Por Andalucía y Podemos) les perjudica a todos por el conteo de votos con la ley electoral española. Pero son las cosas de los liderazgos. En octubre de 2024 se les presentó un documento para anexionarse a coalición; no han respondido; “nosotros hemos pasado de pantalla; hacemos política seria”.

La sanidad

Uno de los ejes de la campaña electoral de Por Andalucía será la defensa de la sanidad pública, “vamos a pedir un voto de responsabilidad a los andaluces porque se puede hacer irreversible el cambio que está ejecutando Moreno Bonilla en la sanidad; o tomamos decisiones o los ciudadanos tendrán que asumir las consecuencias de lo que votan”.

Para esta campaña, Maíllo se está ya reuniendo con varios colectivos para dar las últimas puntadas al programa electoral. Su propuesta es presentarlo formalmente en las vísperas del 28F e iniciar los actos electorales propiamente dichos. La candidatura de Antonio Maíllo se presentará con un gran acto en Sevilla, y el programa se podrán de largo en Córdoba. Por Andalucía será así el primer partido andaluz en poner en marcha su maquinaria electoral.