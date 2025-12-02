Andalucía busca paliar la falta de médicos y pediatras en las zonas rurales

La Consejería de Sanidad parece empeñada en paliar hasta donde pueda la falta de profesionales sanitarios que han marcado sus críticas al sistema en los últimos años. Su titular, Antonio Sanz, ha anunciado dos medidas al término del Consejo de Gobierno que van en esa línea. De un lado, se ha publicado un decreto para seleccionar puestos de difícil cobertura, sobre todo en zonas rurales y de interior de la comunidad autónoma. De otro, se ha renovado la eliminación del requisito de nacionalidad para contratar médicos y enfermeros.

La primera de ellas, adelantada ya desde hace varios días, está destinada a aquellas plazas sobre las que pesan dos convocatorias desiertas. Para incentivar a los profesionales se ponen sobre la mesa la "estabilidad de dos años en cada una de ellas", así como que "se hace por concurso, no por oposición". Se trata, según Sanz de "dos importantes novedades que irán acompañadas de una redefinición del baremo de méritos en la que el optar a estas convocatorias se tendrán en cuenta como experiencia profesional destacada".

El consejero considera que esa "y otras medidas que se anunciarán próximamente, van encaminadas a que los profesionales sanitarios, no sólo no se marchen de Andalucía, sino que regresen. Estamos trabajando para ello". Esa iniciativa responde a "incentivar el ejercicio de la profesión más allá de las retribuciones", como son "la estabilidad, porque no es lo mismo desplazarse a un pueblo y conseguir el alquiler de una vivienda por un periodo de tres meses; el optar a esa plaza mediante concurso, no de oposición y, por último una compensación de desarrollo de una carrera profesional".

Para Sanz "esta iniciativa ha contado con el respaldo de la Mesa Sectorial donde se encuentran representados todos los sindicatos representantes de los trabajadores y, sobre todo, de los alcaldes de estos pueblos de los que he recibido muchas llamadas".

No ha sido la única intervención de Sanz. En otro orden de cosas, la Junta ha renovado la eliminación del requisito de nacionalidad para poder ejercer de médicos o enfermeras -especialmente los primeros- en la comunidad autónoma. Se trata de una medida también encaminada a paliar el déficit de profesionales y que ha permitido, tal y como ha reconocido Sanz, la contratación de 840 médicos en lo que llevamos de año (en 2024 fueron 827 en todo el ejercicio) extracomunitarios.

Incidencia de la gripe

Por otro lado, Sanz ha dado cuenta de la entrada en vigor de la orden por la que se recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y sociosanitarios (residencia de mayores y de discapacitados) desde el pasado lunes. Para el consejero se trata de "una medida preventiva ante la incidencia de un virus muy complejo, que no es la cepa habitual de la gripe de años anteriores, lo que hace especialmente vulnerable a ciertos sectores de la población".

No obstante, la incidencia de la gripe en la población andaluza se encuentra en 5,7 casos por cada cien mil habitantes, muy alejados de los 20 que se considera ya como una pandemia. Por ello, "se trata de arbitrar una medida preventiva ante el aumento de casos que este año se ha adelantado respecto a lo que es habitual", por lo que "se analizará esa evolución y esa orden podrá ser actualizada y puede llegar a ser obligatoria el uso de mascarillas". Al mismo tiempo, ha recordado "las medidas preventivas habituales, es decir, el lavado de manos, la aireación de espacios públicos o la distancia social con las personas más vulnerables".

Acto único en cáncer de mama

Por último, Sanz, ha anunciado que el acto único de mamografía, ecografía y biopsia en los casos de "altas sospechas" de cáncer de mama --BI-RADS (Sistema de Datos e Informes de Imágenes de Mama) 4 y 5-- estará implantado en el primer trimestre del año que viene, toda vez que la instrucción se está "ultimando", por lo que dentro de "pocos días" se presenten las primeras conclusiones de los trabajos desarrollados por la comisión de cribados, concretamente, el referido a la "homogeneización" de los protocolos.