Álvaro García Jiménez, un enfermero legionario de Ceuta de 32 años, otra de las vidas segadas en el accidente de Adamuz

Álvaro García Jiménez, capitán enfermero destinado en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión en Ceuta, es uno de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz, según ha confirmado este jueves el Ejército de Tierra. En su cuenta de la red social X (antes Twitter), el Ejército de Tierra ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados del enfermero, de 32 años. "Descanse en paz, nuestro apoyo y cercanía en estos momentos de dolor", ha agregado el Ejército de Tierra. La Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha dado su pésame por el joven a través de la misma red social.

El legionario acababa de regresar de una misión en Irak. Viajaba en el Iryo accidentado junto a otra enfermera militar de Ronda (Málaga), destinada en la base de La Legión de Viator y que permanece ingresada en la UCI. El balance de fallecidos en el accidente se ha elevado este jueves a 45, después de haber sido encontrados los dos cuerpos de personas que figuraban como desaparecidos. Las autoridades han identificado a 42 de las víctimas.