La Fiscalía apela a la gravedad de las penas por "corrupción política" para solicitar el ingreso en prisión

La presente ejecutoria, a la fecha, "no ha sufrido dilaciones más allá de las que se derivan de la tramitación de las solicitudes presentadas por las representaciones de los condenados que por tanto no pueden ser calificadas como indebidas", añade.

El segundo párrafo del art 4.4 del Código Penal hace referencia a que, de ser ejecutada la sentencia, "la finalidad del indulto pudiera resultar ilusoria". Esta norma tiene carácter excepcional siendo el principio general la no suspensión exigido por el interés público que reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan, o como se recoge en diversos pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional "en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial".

En las presentes actuaciones, la duración de las penas impuesta de inhabilitación absoluta y de prisión "son lo suficientemente largas" -incluida la del ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, que se rebajó a tríanos-, para que "se pueda estimar que la posible concesión del indulto no se vea frustrada por el inicio de las ejecuciones", es decir, hay tiempo para iniciar el cumplimiento de la condena mientras se resuelve el indulto (algo que podría resultar ilusorio si la pena fuese tan sólo de unos meses y no de años como en este caso).

Sobre la naturaleza de estos delitos, recuerda que el Tribunal Supremo en su Sentencia confirmando estas penas, "recoge que estamos ante una forma más de "corrupción política" cuando analiza la tipicidad de la malversación (pag 357). Y de igual manera al analizar la arbitrariedad de las resoluciones como elemento típico del delito de prevaricación, señala que el correcto entendimiento del delito de prevaricación administrativa sólo puede realizarse, como ha señalado la doctrina científica, desde una concepción democrática del poder público. La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa. (pag.292)".