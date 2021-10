¿ Qué dice de ti la infidelidad ?

La moral y los valores son los principales motivos de fidelidad en una relación.

La fidelidad procede de creencias religiosas pero un gran número de hombres y mujeres no están preparados para la monogamia por naturaleza.

Creer que todo el mundo es infiel menos tu pareja, es un mito. La duración de la relación dependerá de cómo ambos evolucionen juntos y sepan superar las etapas de ésta. Con la crisis social actual de pérdida de valores y la independencia económica de la mujer en el mercado laboral, el “ hasta que la muerte nos separe “ quedó en gran parte en la historia. La falta de comunicación, el desamor, la insatisfacción y la facilidad para encontrar sexo fuera de la relación cuando la carne es débil y nos inunda la monotonía, son las causas principales de infidelidades.

Desde que el sexo se volvió fácil de conseguir, el amor se volvió difícil de encontrar.

Cuando en una relación se sobrepasan y normalizan los límites que nos dignifican como personas : infidelidades, abusos, mentiras y manipulación para un beneficio propio, la relación se convierte en tóxica e insana.

La media de un matrimonio en España tiene una duración de 16,3 años ( según un estudio del INE), de los cuales, los últimos dos años suelen ser desastrosos.

Cuando afrontamos una infidelidad, el espejo de la relación nos está reflejando la falta de honestidad hacia nosotros mismos.

Ante una infidelidad, un método infalible para tomar conciencia de la situación es aplicar la ley del espejo en las relaciones. Esta ley nos ayuda a liberarnos del victimismo, nos aporta equilibrio, mayor humildad, empatía, comprensión y compasión hacia uno mismo y los demás.

La ley del espejo es una herramienta de autoconocimiento que nos muestra que toda circunstancia de nuestra vida es un reflejo de algo que debemos sanar en nuestro interior. Nos da a ver algo que no queremos aceptar y debemos afrontar con la finalidad de poder trabajar en nosotros mismos y evolucionar como personas.

Una tercera persona no llega a una relación si ésta va bien, aparece porque una de las partes o ambas no siente plenitud o satisfacción en la relación y consciente o inconscientemente empieza a fijarse en otras personas. La persona traicionada suele ser consciente de que algo no va bien, pero en muchas ocasiones, prefiere no verlo o simplemente justificar, relativizar los actos del infiel y etapa actual de la relación ya que no quiere afrontar la realidad de la situación de pareja.

Una infidelidad no se ve, se siente Walter Riso

La ley del espejo, al infiel, le ayuda a ser consciente de que se está traicionando, conformándose en una relación que ya no le llena , que ya no es para el . Y al que es traicionado, le enseña que se estaba auto engañado, mirando hacia otro lado ,traicionándose así mismo cada vez que el otro le manipulaba o mentía.

No hay víctima o verdugo, la responsabilidad en la mayoría de las ocasiones, suele ser mutua, sobre todo cuando se tratan de relaciones estables y largas. En éste caso, la relación no marcharía bien y nadie querría afrontarlo. El miedo a perder una estabilidad o comodidad en la pareja, el temor a la soledad, al cambio, el afrontar un posible divorcio con hijos de por medio, enfrentarse a una considerable bajada de la economía o status, sentir dar explicaciones al entorno social o temer ser prejuzgados por el qué dirán, hace que en multitud de ocasiones ambos miembros de la relación estén postergando una muerte anunciada , traicionándose así mismos y jugando a un papel en el que ninguno de los dos está siendo fiel así mismo, de ahí la inevitable consecuencia de la infidelidad.

En el caso de relaciones que se inician, donde aún no hay lazos consistentes que los unan, la infidelidad puede ser causada por inmadurez, falta de apego, amor, inseguridades, entre otros motivos. Quizás debiera preguntarte si realmente sabía con qué tipo de persona estaba o se había fijado, y si éstas infidelidades se habían repetido en su historial de parejas. Esto podría ayudarle a entender el tipo de personas que atraes a tu vida y elige como relación.

A veces al corazón le cuesta reconocer lo que la mente ya sabe

En definitiva, aunque las causas de la infidelidad son múltiples, por propio equilibrio mental, parar y hacer un ejercicio de reflexión con sinceridad de lo sucedido es responsabilidad tanto de la persona que es infiel como de la persona que es objeto de infidelidad. Uno, para evitar volver a hacer un daño gratuito y otro para trabajar aquello que veía pero no quería ver. Evidentemente el que traspasa límites crea un dolor inevitable en el otro. No se trata de buscar una víctima o un verdugo, esto sólo crea más dolor, rencor e ira. Tomar conciencia ( darse cuenta) de que fue la falta de honestidad que ambos se procesaron y evitaron afrontar, la consecuencia del desencadenante de la traición e infidelidad, que por lo general, tarde o temprano, suele poner punto y final a una relación.

Aunque exista amor en la pareja, la confianza es lo más importante para que perdure.

Estar atentos y aprender de la experiencia para evitar cometer errores, es nuestra asignatura pendiente en el camino de la vida. Nuestro eje, los valores que nos guían el camino y ayudan a mantener nuestro discernimiento en base a la integridad y dignidad que todos merecemos.