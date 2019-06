"Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos, en cosas que no necesitamos, para crear impresiones que no durarán, en personas que no nos importan". Zygmunt Bauman

El consumismo promete algo que no puede cumplir: la felicidad . Es a base de consumismo acelerado como entramos en la famosa rueda del Hámster, sumergiéndonos en una vida enfocada al trabajo donde los gastos y las deudas nos hacen correr cada vez más aprisa.

Se le llama rueda de Hámster" a aquellas personas que entran en el círculo vicioso del consumismo encontrarse como en una rueda de un hámster donde se sienten atrapados sin salida. Corren y corren en círculo asfixiados dando vuelta sin parar y en un perpetuo estado de ansiedad. Han adquirido tantas necesidades y gastos pensando que eso les daría la felicidad, que no consiguen detenerse ni salir de ahí. Cuando adquieren demasiada velocidad en la rueda del Hámster, viven tan deprisa que no les da tiempo ni a parar, y menos pensar. Es entonces cuando la propia vida, de repente, en forma de divorcio, ruina, enfermedad, despido, les frena la rueda en seco, dándoles una tremenda voltereta de campana donde ya no vuelven nunca a ser los de antes.

Claves para salir de la rueda de Hámster

Aprender a parar

Vamos tan rápido por la vida que no nos da tiempo ni a pensar. Parar y observar tu situación de vida te ayudará a darte cuenta de tu estado presente para poder situarte y buscar las alternativas adecuadas.

Detectar si tienes momentos de ansiedad por hacer pago a los gastos

La ansiedad es una señal que el cuerpo te está regalando advirtiéndote que has de cambiar algo.

Ser consciente de que la felicidad no está en el tener, sino en el ser.

Como dice el gran maestro Deepak Chopra “Tener , hacer, pensar y ser es el orden de la mayoría. En cambio en el orden del buscador, del mago, es "ser, pensar , hacer y tener“. Es ahí cuando todo se vuelve mágico y hallamos la auténtica felicidad“.

Valora lo que ya tienes

El afán por consumir y el marketing fomentando por la industria nos hace querer siempre más generando estados de ansiedad e infelicidad. Olvidamos cuidar y apreciar el valor de lo que ya tenemos, siendo esto lo único que nos hace sentir en paz y tranquilos en nuestro momento presente.

Evita crearte necesidades

El objetivo de la publicidad y el marketing es hacernos desear situaciones y objetos que realmente no necesitamos. En definitiva, nos hace crearnos necesidades que no tenemos.

Identifica el comportamiento que hace endeudarte o gastar en exceso

En ocasiones creencias como "si necesitas más, gana más" pueden llevarte a situaciones límite, ruina y enfermedad. El secreto no está en ganar más sino en gastar menos y aprender a gestionar la economía.

Organiza tu vida financiera

Sanea tus cuentas manteniendo sólo los gastos básicos (hipoteca o alquiler de la casa, luz, agua, calefacción, comida) y haz un presupuesto de los gastos que son necesarios, los caprichos que te apetece dar, los ingresos que recibes y las deudas a pagar.

Ahorra disminuyendo los gastos hormiga

Los gastos hormiga son los pequeños desembolsos que realizamos en el día a día como comer fuera, el transporte, salidas de noche, caprichos, compras impulsivas etc.. Piensa cuáles puedes prescindir o disminuir.

Elimina las tarjetas de crédito y mantén sólo las de débito

Así evitarás tener deudas. Pagando al contado te darás cuenta de que no necesitabas todo lo que comprabas.

Paga tus deudas antes de seguir gastando.

En el supermercado

Cuando vayas a la compra, no valores sólo las ofertas. Las ofertas no son siempre la alternativa mas económica y la mayoría de las veces ni lo necesitas. Compara el precio del kilogramo en cada producto para saber cuál es el más económico y te darás cuenta que ante similar producto, las ofertas no siempre tienen el mejor precio.

Usa marcas blancas

Si observas en la etiqueta muchas marcas blancas son producidas por grandes marcas conocidas. Estas, al ser populares, aumentan el precio de similar producto.

Créate un colchón financiero

Hazte el propósito de ahorrar un 20% de su sueldo al mes y gastar otro 10 % en caprichos. El 70% puede ir destinado a los gastos fijos necesarios. Tener un colchón ayuda a vivir con mayor tranquilidad.

En definitiva, controlar el consumismo es controlar nuestra calidad de vida. Te permite vivir más relajado, con menos preocupaciones y proporciona una vida mas equilibrada. No por tener más se vive mejor ni se es más feliz.