9.578 euros menos, y me lo quedo

La crisis económica dejó tras de sí miles de lecciones magistrales sobre cómo sobrevivir a los malos tragos. 2007 significó un antes y un después a la hora de hacer el cálculo del precio del parque inmobiliario de una ciudad, y si antes se hablaba con cierta facilidad de un piso de 70 millones de pesetas, es decir, más de 400.000 euros, ahora el parque oscila con precios muchos menores.

Y esa sabiduría popular que dejó de zurrapa la crisis dejó enmarcada en las paredes de las inmobiliarias la máxima de que el precio de un piso no es lo que pide su dueño sino que el valor económico lo establece el propio mercado y el punto exacto que dirime si un inmueble se vende o no. En esa lucha, unida casi siempre a un sacrificio, entra la batalla de los descuentos, pero hasta estas rebajas tienen tras de sí máximas e informes sobre lo que se puede o no se puede admitir a la hora de dar el sí definitivo a una compraventa.

La web de Precioviviendas.com ha realizado un informe del tercer trimestre del año que determina que la rebaja promedio que se produce durante el proceso de compraventa, analizando la diferencia media entre el precio ofertado inicialmente y el precio de las viviendas.

Así, según esta última valoración de Precioviviendas.com a partir de los datos de mercado de las 292.167 viviendas que forman el parque inmobiliario de las principales ciudades de la provincia y cuyos precios la web pone a disposición de los gaditanos de forma gratuita, se puede observar como en este último trimestre las viviendas en la provincia de Cádiz se han vendido de media por un 7,20% menos sobre el valor ofertado.

La provincia de Cádiz se encuentra por encima de la media de la comunidad, donde el descuento medio en el proceso de venta se sitúa en el 7,10%, frente al 7,98% de la provincia de Almería, donde se consiguen los mayores descuentos, y el 5,93% de Jaén, la provincia donde menos se regatea el precio de la vivienda.

Ese descuento del 7,20% se corresponde con unos 9.578 euros menos en una vivienda tipo de 33 años de antigüedad, 94 metros cuadrados y un valor de compraventa estimado en 123.382 euros.

Precioviviendas.com, única empresa del mercado que ofrece gratuitamente la valoración completa del parque inmobiliario residencial de los municipios de más de 25.000 habitantes, también permite conocer la evolución del precio de la vivienda por barrios y distritos de forma interactiva.

En base a este análisis del precio de la vivienda en la provincia realizado por Precioviviendas.com, se observa que la mayor diferencia entre los precios iniciales de oferta y los precios medios de las viviendas se da en el municipio de Arcos, con un GAP (diferencia entre el precio medio de oferta y el precio medio de las viviendas) del 7,30%, que sitúa el descuento razonable para las operaciones de compraventa en el municipio en 4.730 euros.

En segundo lugar estaría Cádiz capital, con un 7,24% de rebaja del precio de salida impuesto por el propietario a la hora de poner su inmueble en el mercado.

A Arcos y Cádiz le siguen Sanlúcar, Rota y Chiclana. En esta última localidad, el descuento final que suele llevar al comprador y al vendedor ante el notario para dar fe final sobre la operación se sitúa en los 8.261 euros, de manera que una vivienda media con un precio de salida de unos 115.000 euros puede terminar comprándose por unos 106.000 euros.