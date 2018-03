Como ocurría a veces en las casas de nuestros abuelos, que cuando morían alguien intentaba poner en orden cómodas y armarios y encontraban ropa de cama, vestidos sin estrenar e incluso en alguna ocasión, joyas y hasta dinero, el temporal Emma que descargó en la bahía de Cádiz y también en Málaga y Huelva, ha resucitado cosas muy antiguas de Cádiz y también muy valiosas desde el punto de vista arqueológico. Entre ellas, restos del acueducto que transportaba el agua a la ciudad desde los manantiales de Tempul (que están en la carretera de Jerez a Cortes, a unos 75 km de distancia) que era el quinto acueducto más grande de todo el imperio romano. Y no solo ese acueducto, sino que también la fuerza del temporal ha desvelado restos de la calzada de los siglos XVII y XVIII, que se taparon después del maremoto que se originó por el terremoto de Lisboa de 1755 y que en la calle de la Palma detuvo el párroco de la iglesia, con el estandarte de la Virgen, dejando constancia hasta donde llegaron las aguas.

Como el temporal no ha traído desgracias personales, sino daños materiales a establecimientos y chiringuitos en las playas -y a la mar no se le puede reñir, cuando recupera lo que es suyo-, podríamos decir que no hay mal que por bien no venga. Que en Cádiz estaba el quinto de los grandes acueductos de la época romana, se sabía poco y solo por los expertos. Ahora por la Asociación para la Difusión e Investigación del Patrimonio Cultural de la Provincia de Cádiz (Adih) conocemos su origen y se lo agradecemos, personalizando este agradecimiento en sus miembros Moisés Camacho y Antonio de la Cruz, que con diligencia, se personaron en el lugar e informaron a los curiosos de la inconveniencia de trastear entre los vestigios y por tanto, de la importancia de estos restos.

Es curioso como estos descubrimientos refuerzan manifestaciones de la cultura y religiosidad popular gaditana. Así la devoción a la Virgen de la Palma, cuya Archicofradía está unida a la de penitencia del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de las Penas y la leyenda, que fue realidad, de los duros antiguos que eran los reales del siglo XVIII y que sirvieron para el que hoy es el himno de los carnavales gaditanos, "aquellos duros antiguos que tanto dieron que hablar". El puente Canal ha resultado dañado por el temporal, de modo que hoy es imposible el acceso al Castillo de San Sebastián. También, significa mucho en el folclore gaditano, hasta el punto de considerarse como una prueba de gaditanismo haberse bañado en el mar, tirándose desde él.