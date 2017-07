Con permiso

Que se lo pido a mi amigo invisible, el lector, para escribir en el mes de julio de la carrera oficial de la Semana Santa gaditana. Ya sé que no es época, pero leo que en la vecina Jerez de la Frontera están debatiendo un cambio en la carrera oficial, con propósito de mejorarla. Entre los cofrades gaditanos, Jerez no suele ser un referente en lo que toca a la Semana Santa; lo es casi en exclusiva Sevilla, pero nadie, entendido o no en estos temas, puede poner en duda que cuenta con señeras cofradías y una devoción cofrade sobresaliente. Dicen que el deporte une, pero en el caso del fútbol, da la impresión que acentúa la división de las respectivas poblaciones.

Mis escrúpulos para tratar de un tema fuera de la actualidad se acaban cuando ayer, aún tan lejana la fecha del carnaval, este merece nada menos que los máximos titulares de primera página en este "Diario de Cádiz", a propósito de que los autores tachan de locura iniciar el concurso en Navidad. Conste que me parece estupendamente que jerezanos y carnavaleros se ocupen de temas sin las urgencias de la cercanía de la fecha. Precisamente la lejanía de la resolución permite tomarla con más serenidad y mayor conocimiento de causa. Siempre he admirado a mis compañeros de la Abogacía que dejan para la última hora del último día del plazo, para preparar su alegato, oral o escrito. Por mis nervios o por mi impaciencia, no valgo para eso.

Me estoy quedando sin espacio para tratar el tema propuesto. Sintetizo que ahora o cuando quieran, pero sin esperar a la cuaresma, deben los responsables cofrades sentarse a debatir cómo puede mejorarse la carrera oficial. Hasta el momento la única mejora perceptible fue impedir que dos bandas de música toquen al mismo tiempo una a la entrada y otra a la salida de la Catedral. El tema no es fácil porque hay que evitar espacios abiertos, por razón de los vientos en nuestra ciudad. Mala noticia es la dimisión del Hermano Mayor de la cofradía de Las Aguas. Él con sus antecesores, ha colocado en gran nivel a la cofradía y lamentablemente no tiene templo de salida. ¿No podría volver al templo donde se fundó? En San Antonio no hay más que una cofradía y la anterior imagen del Cristo en la capilla bautismal, fue testigo del bautizo de muchos gaditanos y yo entre ellos.

P.D. Mi sentido pésame a José Galván por el fallecimiento de su hermano Antonio. Cádiz y el arte de encuadernar están de luto. Hace dos veranos me rectificaron amablemente un dato sobre la explosión de Cádiz y fui a visitarlos a su taller. Descanse en paz.