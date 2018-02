El pelotazo

En este carnaval de 2018, no se lo lleva ninguna agrupación. Le corresponde por derecho propio a la concejala de fiestas, María Romay, compartido al alimón con Fernando Santiago, que en su blog de Diario de Cádiz publicó la foto de la concejala, en rigurosa primicia, con su disfraz de "Gades", copiado de la estatua del gaditano José Luis Vasallo Parodi y por la que se le concedió una primera medalla de la Exposición Nacional. Nuestro ilustre paisano (q.e.p.d.) fue un magnifico escultor, como demuestran obras suyas que existen en nuestra ciudad: la Virgen de los Dolores, de la Cofradía del Nazareno; las restauraciones de la Galeona y de la Virgen de las Angustias, del Caminito y la lápida al General Varela que estuvo en el Palillero y descolgada durante el gobierno municipal de Carlos Díaz, pese a que rezaba que el General estaría siempre en la memoria de Cádiz.

Una muchacha que mira al mar, haciendo pantalla con su mano para mirar a lo lejos, sin deslumbrarse por el sol, es el tema de la escultura de la Diosa Gades, que como es lo propio de las esculturas clásicas está desnuda, sin más abrigo que una capa a su espalda. Inspirándose en ella, nuestra concejala, que es joven y agraciada, ha copiado su disfraz de la estatua, sin más variante que unas hombreras, como la de los trajes de piconeras y que su capa es de color morado, propio del pendón de la ciudad y -añado yo- del color de su partido.

Por supuesto, no se trata de una foto "robada", sino de una comparecencia de la concejala que sonríe a la cámara, imitando la postura de la escultura de Vasallo y aparece en desnudo integral, velado por una transparencia. Y según leo, con su disfraz, apareció una y otra vez en el escenario durante las lecturas de los fallos del jurado. Nuestra joven concejala se indigna porque en el siglo en que vivimos y en pleno carnaval, "se líe una pajarraca tremenda" . Ella dice "que debía haber sido más normal haber pasado desapercibido lo que he hecho", lo que claramente no era esa su intención, además de falsa modestia. Luego anuncia querellas, en particular contra Fali Pastrana y, en general, contra los que osen decir que "iba desnuda en la final". Por lo que se ve el derecho a opinar y expresarse, es exclusivo de estos revolucionarios de salón. Es propio de las chicas de Podemos, feministas radicales, empeñarse en mostrar su feminidad, si ustedes recuerdan a la concejala de Madrid, Rita Maestre entrando en la capilla de la Universidad, a "pecho descubierto" y a Carolina Bescansa, amamantando a su hijo en el Congreso.