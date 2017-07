El nombre de las calles

Con su artículo del jueves pasado, titulado Plaza de Antonio Martín, José Joaquín León, que escribe del propósito municipal de quitar del callejero el nombre de la Plaza de la Cruz Verde y sustituirlo por el de Plaza de Antonio Martín, me regala el tema para mi artículo de los sábados. Y es que siempre me ha parecido absurdo y falto de respeto, además de antieconómico y de engorroso, el cambio de nombres del callejero. En el caso de que se trata, el autor de carnaval merece que se le distinga y reconozca sus méritos con una calle, pero no a costa de quitar un nombre tan eufónico y tan arraigado como el de la Plaza de la Cruz Verde.

Como he escrito otras veces, tengo las guías de Rosetty, que editaba la imprenta de la Revista Médica y en la de 1868 se detalla el nomenclátor de las plazas y calles de esta capital, con indicación de sus entradas y salidas y con minuciosidad estadística el número de las casas y edificios públicos que en la calle existen. La relación comprende hasta 7 páginas y con ella se puede comprobar que casi todos los nombres del callejero de 1868 aún se conservan, lo que da idea que nuestros munícipes han sido muy respetuosos con el nomenclátor de sus antecesores. La relación, por orden alfabético, se inicia con la c/ Abreu, nombre que subsiste, pero aclara que antes se llamaba c/ Cabra, por lo que el cambio parece justificado. Es curioso, que en esos años la c/ de Buenos Aires, se llamaba entonces sencillamente "Aire". Han desaparecido nombres tan bellos y eufónicos como Amargura (hoy Sagasta), Blanquete, Calvario, Carbón y Dolores. La c/ Flamencos Borrachos aparece como Argantonio y se conservan los nombres de Bendición de Dios, Botica, Candelaria, Cobos, Cruz de la Madera, Cuartel de Marina, Flamencos (se supone que estos, sobrios) Gloria, Goleta, Jabonería, Jara quemada, Jesus Nazareno, Merced, Mirandilla, Novena, Plata, Plocia, Portería de Capuchinos y otros muchos más. Curiosamente en la relación de plazas, la de la Cruz Verde no figura, sino que aparece la calle "Cruz" con entrada por Robles y salida al "Paseo del Sur" y "Cruz de la Madera" con entrada por Mina y salida por Aduana.

La de la Cruz Verde, muy transitada por su cercanía de la plaza (que en Cádiz es por antonomasia, la de Abastos) y acceso al barrio de la Viña, tenía una casa de comidas "el Gavilán" muy reputada, donde se degustaba el cabrito, sustituto en Cádiz del cordero segoviano. Seguro que el Ayuntamiento actual, encontrará para Antonio Martín una calle, sin nombre, para darle el suyo. Se lo merece.