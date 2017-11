Una conocida en Hendaya comenta que bueno, que ya asume que este año tampoco habrá otoño ni primavera. Madrid es Mad Max para cualquiera con problemas respiratorios entre la falta de lluvia y la boina de contaminación. Y aquí, les digo, estamos ya en un verano casi perenne interrumpido por trombas de agua. Como cualquiera que se asome a mis azoteas puede comprobar, este es mi monotema, el tema en el que creo nos va la libra de carne. Por muy chirriante que nos sea la cuestión de los odios y las fronteras, con todo lo desolador que resulta, no es más que una enorme hemorragia que desvía el punto de atención de lo que de verdad cuenta. Que no es, tampoco, ni siquiera, el sistema de latrocinio imperante en tantas estructuras. Puede que la causa de todo ello, de los tres males, no sea más que la avaricia. Pero el mal urgente, el que afrontar primero, es el que rompe la tierra.