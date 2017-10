Anda Jaime muy preocupado con la cuestión catalana. Se traga todos los informativos con una curiosidad por la actualidad recién estrenada, escucha atento todas las conversaciones donde aparecen palabras como Govern, 155, Puigdemont..., se inquieta cuando se imagina una España más estrecha, tanto de miras como geográficamente hablando, y hasta se le saltan las lágrimas cuando pregunta, con su voz aflautada, si no va a poder volver a pasear por las calles de Blanes. El de Jaime no sería un comportamiento extraño en estos tiempos... a no ser que sepáis que Jaime tiene ocho años. Cuando llega del colegio lo primero que pregunta es ¿por fin qué pasó con Cataluña? Mi hijo pequeño siempre ha sido muy empático, pero esto ya es pasarse. El caso es que a Jaime no le inquietan la política ni las banderas. Lo que verdaderamente le aterra es pensar que no va a poder viajar a visitar a sus primos sin sentirse extranjero.