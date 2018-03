La decisión de Teófila

El periódico El País publicaba que el PP "revoluciona sus candidaturas para las municipales de 2019" y en esa revolución, que comprende hasta 30 de los alcaldes que fueron cabeza de lista en las anteriores elecciones, se citaba a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. No debe ser ese periódico la fuente mejor informada de lo que ocurre en el PP, pero también es sabido que la mejor manera de provocar una información veraz es provocarla. Por eso prefiero la información que nos da Antonio Sanz en este Diario, como presidente del PP en la provincia y, por tanto, al que se le supone con más conocimiento de causa. Él nos dice que "aún no existe decisión alguna sobre el candidato a la alcaldía" y añade que el Comité de Dirección no ha configurado aún los candidatos en municipios de 20.000 a 100.000 habitantes (por cierto: ¿Cádiz capital no tiene 118.048 habitantes?) y esto se sabrá el 11 de marzo, por lo que la solución la tendremos pronto. Refiere Antonio Sanz que el proceso se inicia con la "decisión consensuada" entre el propio partido y el candidato y, de momento, Teófila no ha comunicado ninguna decisión sobre su candidatura. Hasta ahora, la versión de los portavoces del partido en Cádiz era que si ella quería, sería candidata. Sobra, pues, la mención al consenso, porque no es imaginable, que si ella está dispuesta, el comité electoral rechace su ofrecimiento.

La propia Teófila ha aclarado que será ella y solo ella la que decidirá. Adelanto mi opinión: si ella está dispuesta a volver a presentarse, porque no se lo impiden problemas personales, debe hacerlo. Sencillamente, porque es la mejor opción para un buen resultado. Tiene otra ocupación política, muy importante, como es ser diputada en el Congreso, por lo que pudiera pensar que no le merece la pena optar a la alcaldía, que no se la garantiza más que la mayoría absoluta. Conclusión: si no hay problemas personales, debe hacerlo y yo diría más: tiene la obligación de hacerlo. Obligación, porque a estas alturas no se puede improvisar un candidato. En ningún momento al actual portavoz Romaní lo ha presentado como su delfín y tampoco a Mercedes Colombo y algún concejal, con buena imagen que destacó, se ha dedicado a cuestiones profesionales, más que a política municipal. Ella que sabe mucho de política, no se ha ocupado para nada de su sucesión. No solo porque distinguir a alguien en política es crearse enemigos en el resto, sino para reservarse poder decidir en el último minuto. Pero debe por corresponder a lo que ha recibido de su partido, ofrecerse como candidata y luego Dios proveerá.