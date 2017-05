Reunión de pastores

A expensas quedo de conocer qué opinan los industriales del lugar sobre la nueva normativa que quiere imponer el año que viene el Ayuntamiento de José María González para controlar y regular, y sancionar si no se cumpliera, la colocación de las terrazas de los bares y restaurantes en las calles de Cádiz. Aplaudo, no que se regule, que supongo que estaría ya regulada, sino que los hosteleros hagan caso de esa nueva ordenanza de Podemos. De justos y sabios será encontrar el perfecto equilibrio entre el paseo feliz del viandante y las necesidades de los negocios que requieren facilidades más que encorsetamientos que les ponga difícil sacar la rentabilidad justa para su supervivencia. Entiendo que a la hora de organizar mercadillos y de colocar las gigantescas carpas que ocupan, en ocasiones, las plazas públicas de Cádiz, también primará el peatón y no otros criterios recaudatorios. Sería lo justo.