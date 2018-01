Pares o impares

Me llama Aurelio Mozo, compañero de clase en San Felipe Neri y hoy médico eminente, jubilado, que reside en Villamartín. Aurelio es uno de esos naturales de un pueblo de la provincia de Cádiz que no es que no reniegue de su capital, sino que la ama profundamente. Estudió el bachillerato y luego la carrera de Medicina en Cádiz y esto debe tener mucho que ver con su predilección por la capital. En la anterior ocasión que me llamó preparábamos una reunión de los compañeros colegiales de entonces, que no pudo celebrarse por el fallecimiento de Manolo Durio (q.e.p.d.) también compañero de clase. Cuando me llama ayer, propone que la reunión pospuesta tenga lugar el próximo verano y le interrumpo invocando la frase que Don Juan Tenorio usó cuando el comendador le amenazaba con las penas del averno: ¡cuan largo me lo fiais! Y le hago ver que el más joven de aquellos colegiales, este verano cumplirá 83 o 84 años (D.m.), que según las estadísticas es la esperanza de vida actual de los españoles. Atiende mi consideración y acepta adelantar la cita a la próxima primavera.

Como amante de las cosas de Cádiz, Aurelio es lector impenitente de Diario de Cádiz y me plantea un tema para que le dedique un artículo. En Cádiz los números de las casas van al revés que en todas las ciudades y pueblos de España: los impares a la derecha y los pares a la izquierda. Cuando el cambio de denominación de Avda. Ramón de Carranza, Diego Joly, se hacía eco en su crónica del asombro de un madrileño que en 1872 se extrañaba de esta particularidad de Cádiz y que consideraba que era la única población de Europa que colocaba a la derecha los impares y a la izquierda los pares

En los libros antiguos de Cádiz, no encuentro explicación alguna para esto. Aunque las guías de Rosetty son tan minuciosas que detallan todas las calles de la ciudad, con sus entradas y salidas, e incluso el número de casas que comprende, no hay ninguna referencia a esa singularidad gaditana. Solo la encuentro en "Cosas de Cádiz". Acudo a internet, donde hay información para aburrir y aquí, en una entrada, leo que la singularidad de Cádiz no es exclusiva, sino que ocurre en poblaciones marítimas y cita a Málaga. Pero en Málaga hay una ordenanza municipal que regula la rotulación y resulta que según su art. 7 los pares van a la derecha y los impares a la izquierda. Por tanto, podemos seguir presumiendo de nuestra singularidad, aunque me quedo con la duda, que traslado a mi amigo Aurelio, si la misma sirve para algo.