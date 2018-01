Mujeres cofrades

De siempre, las mujeres han podido ser hermanas de las cofradías de penitencia. Al menos en nuestra baja Andalucía. Pero hasta hace poco no podían vestir el hábito y formar parte del cortejo procesional, más que en aquellas localidades en que era costumbre que acompañaran a los titulares, detrás de ellos, sin llevar capirote y antifaz y solo con velo, constituyendo lo que se llamaba "la penitencia". Y conste que no me estoy refiriendo a siglos pasados, sino, acaso a una treintena de años. En mi cofradía de la Buena Muerte, fue a fines de los años 70 del siglo pasado, cuando, furtivamente, alguna hermana procesionó con túnica y capirote y hoy lo hacen, como los hermanos varones, en todas las cofradías. No solo pudieron cumplir la estación de penitencia como los demás hermanos, sino que empezaron a ocupar cargos en la Junta, incluso de Hermanas Mayores, como en Cádiz ocurrió en Afligidos y en el Prendimiento. Fue una incorporación, al compás de los nuevos tiempos, que se hizo en paz y concordia.

Tampoco la incorporación femenina a la carga de los pasos originó polémica y se hizo también en paz y concordia. Aquí en Cádiz una cuadrilla femenina cargó el paso de palio de la Virgen de la Salud, de la Cofradía de Sanidad y también al San Juan Evangelista de la Cofradía de Agua y Luz y a la Virgen de la Piedad de la Cofradía de las Siete Palabras, en parihuela. Así ha ocurrido en muchos lugares de Andalucía incluso en Sevilla, que siempre se toma como referencia en el mundo cofrade.

La polémica, casi escandalosa, ha surgido ahora en El Puerto de Santa María, cuando los capataces se han negado, en dos cofradías a cuadrillas compuestas por hombre y mujeres, que, al parecer, sacan los pasos desde hace muchos años. Confieso que ignoraba que existieran cuadrillas mixtas, porque en Cádiz -que yo sepa- no existen. De siempre, el capataz, designado por la Junta de la Cofradía, tiene la autoridad delegada de ella, de manera que es quien designa a los cargadores e incluso la posición que ocupan dentro del paso. Esto es un valor entendido en el mundo de la carga. Se comprende el sentimiento de esas portuenses que les hace decir "nos han quitado nuestro sitio". Lo que no comprendo es que una concejal llegue a decir, por muy de "igualdad" que sea, "esto no va a quedar así". ¿Qué hará? ¿Multar a las cofradías e imponer la cuadrilla mixta? Como dice el titular de este Diario, será el Obispado quien estudie y resuelva el caso, porque las cofradías y sus manifestaciones externas, son Iglesia y solo a él le corresponde decidir.