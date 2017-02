Mamuts y distopía

Hay quien se pasa el día haciendo entrevistas, quien tacha horas rellenando formularios y quien se infla a Lorazepán en su puesto de teleoperador. Y luego, están ellos: un grupo de científicos de Harvard cuya principal misión en la vida es resucitar al mamut como especie. Un objetivo que podría cumplirse dentro de esta generación y que incluye elementos que rozan la ciencia-ficción: la gestación se realizaría enteramente ex vitro - "por decantación", en términos distópicos-: ya han conseguido sacar adelante un embrión de ratón durante diez días. ¿Por qué? Algunos dirán que por puritito romanticismo, y no les quito la razón: no pocos hemos quedado babeantes de niños ante esas recreaciones mezcla de elefante y de vaca lanuda. Para mí, obedece a un juego de narrativa completo: ¿qué sería de una distópica Edad de Hielo sin unos cuantos mamuts en el paisaje?