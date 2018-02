Latencia viejuna

Ser una Antropóloga Camuflada tiene sus cosas incluso cuando una da brazadas de nadadora australiana en el concepto de señora. ¿Qué es lo viejuno? ¿Qué me identifica a mí misma como "no moderna"? Hay detallitos, claro, como los surcos nasogenianos en ausencia de bótox o la alergia a los estampados de flamenco, pero la transcendente que me habita va mucho más allá de estas cuestiones nimias. De viejunos es que tu principal actividad en redes sea en Facebook (lo siento, Zuckerberg). El no inmutarse ante lo que la mayor parte de la gente se inmuta -lo que nos convierte, me temo, en contraofendiditos-. Y, sobre todo, el afán exhibicionista: qué pocas veces se me ocurre decir dónde estoy, qué como, qué he comprado; cosas que, además, no sé qué interés pueden tener, más allá que para el propio espejo, para la propia marca en la que se insiste en convertirnos. Pero eso, me temo, es también una manía de viejuna en ciernes.