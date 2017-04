Buena semana

Me refiero con el titulo a la pasada Semana Santa y me quedo corto, porque más que buena, ha sido esplendida. Lo es aquella en la que no llueve desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección y no solo porque no cae una sola gota, sino porque ni siquiera hay en ninguno de los días santos, amenaza de lluvia. Busco en mi memoria y en mi extensa colección de semanas santas vividas, con uso de razón, que son más de 70, no recuerdo una placidez semejante. En mi casa, me han oído decir que, para mí, la Semana Santa había sido "de perros", referencia que habitualmente se emplea para referirnos a algo malo, aunque hoy la referencia sea inexacta, porque los perros, al menos los de compañía, reciben un trato exquisito. Lo mío, era una ironía, sin mucha gracia, lo reconozco, porque mis hijos habían reunido en mi casa, en la que no tenemos perro, 18, entre adultos y cachorros.

Volviendo al tema de la Semana Santa, sus partidarios, firmaríamos para siempre otra igual, aunque faltase a la cita una cofradía, como por desgracia ocurrió este año. Pero las que cumplieron su estación de penitencia lo hicieron con orden y mejoras evidentes en el número de hermanos y hermanas de penitencia. Es de apreciar el gesto del alcalde, visitando todos los templos y departiendo con los hermanos cofrades. Precisamente nos presentaron en la c/ de la Palma, el Lunes Santo, responsables de la cofradía de Misericordia. Qué pena, que luego, para defender al que lo trajo, dijera que Abaurrea, el concejal de Bildu, había condenado la violencia de ETA. Tardaron poco dos concejales del ayuntamiento de Pamplona en demostrarle que el referido votó en contra de la moción presentada condenando a ETA por el asesinato del concejal Caballero, compañero de corporación.

Nuestra pobre "Madrugá", en número de cofradías, puede tener la triste compensación de que aquí puede carecer de interés provocar sucesos parecidos a los de triste memoria en Sevilla. Puede ser buena política manifestar que no fueron sucesos organizados y planificados, pero aunque la casualidad existe, es difícil que a la misma hora intempestiva de la madrugada del Viernes Santo, las cuatro y algo de la mañana, se produzcan 8 incidentes, tan distantes que unos no podían ser consecuencia de otros. Hizo levante fuerte el Domingo de Ramos y el Lunes Santo lo que supone un plus de penitencia para los que procesionan. Este que sopla en la semana de pascua es el más fuerte y contumaz, de los que yo recuerdo. Está en el grado 4: levantito, levante, levantera y puñemoto, que decía el de Medina Sidonia, que es donde se fabrica el Levante.