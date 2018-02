Actualidad gaditana

Por desgracia, la actualidad de Cádiz que hoy hay que comentar no está donde debiera: en el Teatro Falla donde coros, comparsas, chirigotas y cuartetos están compitiendo con el objetivo de alcanzar un puesto en la final. Porque la actualidad está en los Juzgados, aunque esto no supone que se haya suspendido lo propio de estas fechas, que son las coplas del Carnaval, que ya no vocean niños en la calle, (entonces les llamaban "pilletes") como en los años 50, recibiendo unas perras, gordas o chicas, por los papeles de las letras que imprimía Jiménez Mena, y que eran los mismos que luego voceaban los "tirerarios" (sic) de las Cofradías.

Es noticia de primera página en este Diario de Cádiz, la detención del consejero delegado del Cádiz C.F. y el registro de locales del club. Como se trata de investigar conductas personales del directivo y no del club, a la entidad deportiva no tiene que afectarle la detención, salvo la incomodidad y mala imagen de un registro en busca de pruebas. Esta temporada el equipo mostraba ganas de repetir, por tercera vez, el ascenso a Primera y hay que confiar que el natural clima de nerviosismo y expectación, que origina la actuación judicial, no suponga un obstáculo para el deseado ascenso. Al propio tiempo un juzgado de lo Penal de Cádiz llama a declarar al primer teniente de Alcalde, Martín Vila y a la concejala Tubío, por haber denunciado una actuación que consideraban delictiva del anterior equipo del gobierno del PP y que al ser rechazada, ha motivado que los antes denunciados les denuncien por falso testimonio, falsa denuncia, calumnias e injurias.

Se observa que cada día se producen más denuncias judiciales por lo que se consideran actuaciones ilegales, en la política. Estas, casi todas se quedan en nada, sea porque no se demuestran los hechos que las sustentan, o porque estos no son constitutivos de delito. Lo que se llama la judicialización de la política. Hay que atribuirlo, pensando lo mejor, a que son los afanes de tantos jóvenes e inexpertos políticos, que no tienen en cuenta y se olvidan del honor de las personas, que está garantizado por la Constitución. Alguna vez, aunque pocas, le dan a probar su propia medicina. Quizás estas experiencias sirvan en lo sucesivo de forma que la presunción de inocencia sea algo más que un precepto constitucional, hermoso, pero inoperante.

P.D. Me sumo a la felicitación y homenaje que el Decano del Colegio de Abogados, Pascual Valiente y los eméritos Gutiérrez Trueba y Jareño dispensan al que también fue Decano, Julio Ramos, por su 90 cumpleaños. Es mucho mejor agradecer en vida, que no esperar a escribir un obituario.