Existe la idea equivocada de que el carnaval de Cádiz es crítico con el poder. Todo lo contrario, al menos el carnaval cantado en el Falla. Los autores lo primero que piensan es en ganarse el favor del público así que son populistas . Si piensan que el teatro se va a levantar por pedir la pena de muerte contra unos terroristas o unos violadores, lo cantan. Si creen que la gente va a gritar conmovida a favor de los refugiados, los inmigrantes o el pequeño Samuel, pues lo cantan. O lo contrario, tanto da. Por supuesto que hay excepciones. Yo jamás escuché críticas a Carlos Díaz salvo el coro 'Los pájaros' al que presionaron para que no cantara en la final un tango muy crítico, a lo más que llegaron era a aquello de "Carlos Díaz qué buena gente y olé, vaya coba te están dando" y "tú vives en un palacio de cristal y yo vivo en casa de mi suegra". Con Teófila las críticas iban al tinte del pelo y en un alarde de valentía se llegó al "Teo, Teo, Teo, hasta el nombre lo tienes feo" que como ustedes podrán imaginar fue todo un torpedo en la línea de flotación del Partido Popular. Una crítica dura y despiadada. Los hay que fueron socialistas con el PSOE y populares con el PP, tipo Julio Pardo. Antonio Martín ha tenido la honradez de explicar su tránsito de 'España y olé' a 'Los mandingos', lo cual es digno de elogio. Este año no he escuchado ni una sola crítica al Equipo de Gobierno a Podemos o al alcalde, quizás porque José María González sea uno de los suyos, qué sé yo. Muchas críticas a Susana Díaz (merecidas, por supuesto) pero como pilla lejos son lanzadas a moro muerto. Criticar al Ayuntamiento es otra cosa. Puede ser que Aragón, García Argüez, Bienvenido y Martínez Ares sean adeptos a la causa podemita, como ellos mismos se encargan de repetir, o que el podemismo sea mayoritario entre los autores. O quizás el frío cálculo de lo que conviene para ganar el concurso y para obtener los aplausos del respetable.