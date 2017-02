Los del Patronato

FICHA Localidad: Cádiz

Letra: Francisco Javier Aguilera Ceballos y Ángel Piulestán Guillén

Música: Ángel Piulestán Guillén y Francisco Javier Aguilera Ceballos

Dirección: Francisco Javier Aguilera Ceballos

Representante: Francisco Javier Aguilera Ceballos

En 2016: Cuento de tronos (3º premio)

El tipo. El orfanato El Patronato. las coplas. Un Patronato obsoleto, pero no es de Carnaval. Su director está dispuesto a cerrar este orfanato por culpa de los niños que están viviendo en él, que son huérfanos y están locos. Con sus papeles de siempre, sus roles definidos y un estilo alejado del cuarteto clásico y más centrado en el sainete, la interpretación vuelve a estar por encima del texto. Tics que se repiten y que el público agradece mucho. El cura Matías, al que no para de llamar Martínez Ares para insultar al Patronato -pero al del Carnaval-, cuida de unos niños huérfanos que son muy especiales. Javi el Quemasangre, que su propio nombre ya dice lo pesado que es y se echa un amigo imaginario; Mariquilla la Fantástica, que se lo inventa todo, pero todo; Kiko el Pasarratos, que contesta con cierto retardo; y Pablo Escobilla, el mafioso del orfanato -compro el lata o cromo-. Una parodia en la que, con algunos chistes conocidos y otros más lúcidos que mantienen el nivel de años anteriores, los niños terminan de sacar de sus casillas al director, que no termina de cerrar el orfanato. En los cuplés, destaca el primero, en el que le dicen al alcalde que salga en la comparsa de Bienvenido ya que se puede ahorrar las orejas. Demasiado efectista el segundo con un mannequin challenge con una peineta dirigida al Gobierno. Tema libre hiperactivo que termina de embaucar al público, que despide al cuarteto al grito de "campeones". La falta de competencia en la modalidad juega a su favor.