El alcalde define como un "clavicordio desafinado" la postura del PSOE sobre la ordenanza de terrazas

El alcalde de Cádiz, José María González, ha definido esta mañana como "argumentos de clavicordio desafinado" las críticas recibidas por el PSOE sobre el borrador de la ordenanza municipal de terrazas y las consecuencias que puede tener en los puestos de trabajo en el sector hostelero. González, sin embargo, resaltó que esta normativa, que está en fase de elaboración, "no va contra el empleo en la ciudad".

Para ello, el regidor municipal puso como ejemplo una experiencia propia que vivió ayer en un bar gaditano, en donde había "dos camareros" en un establecimiento que "tenía 10 mesas en la terraza y tenía otras diez mesas dentro del local", por lo que "un camarero estaba para la barra y otro para las mesas de fuera y para las mesas de dentro".

Por este motivo, el primer edil pidió al PSOE, respecto al tema del empleo, que "no nos haga trampas al solitario porque no es verdad", a lo que añadió que "nosotros estamos como los que más por defender el trabajo, pero el trabajo digno en la ciudad de Cádiz". Esto le hizo reclamar como "necesario" que se avance "en la regulación de las condiciones de trabajo" en la hostelería al ser "una clara prueba del trabajo precario", aunque precisó que éste no es "un mal endémico de la esta ciudad", sino que "desgraciadamente es de nuestra sociedad".

Con todo, y volviendo al asunto de la ordenanza de las terrazas, remarcó que "hay una invitación expresa por parte del Ayuntamiento a todos los agentes sociales y a todas las fuerzas de esta ciudad a que se sienten en una mesa, nos encerremos el tiempo que haga falta y colaboremos en la elaboración y en la redacción de una ordenanza que convenza a todos".

De esta manera, y a través de este proceso, González afirmó que la intención del Ayuntamiento es que "entre otras cosas quepa una ambulancia por si lo necesita o que haya 1,80 metros para que pase una persona con una silla de ruedas o un padre o una madre con un carrito. Eso es lo que nosotros entendemos como punto de partida".