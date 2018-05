Nofumadores.org reclama a Salud que inspeccione las casas de apuestas

En los últimos años se ha producido una proliferación de casas de apuestas deportivas en la ciudad. Con multitud de opciones en el mercado online, cada vez están más presentes en las calles, pasando a formar parte del paisaje urbano al sustituir a los tradicionales salones de juego. Un tipo de negocio en el que se pone mucho dinero en juego y que supone un gran problema al crear adicción.

Ante las constantes aperturas que se están produciendo de locales asociados a las grandes franquicias, la asociación Nofumadores.org ha alertado de la permisividad que existe con estos negocios para dar cumplimiento a la Ley Antitabaco, que prohibe fumar en los establecimientos públicos cerrados, por lo que reclama a la Delegación Territorial de Salud que amplíe las inspecciones a estos espacios para que cumplan con la normativa.

El pasado fin de semana denunció un caso en un local de una conocida franquicia

El coordinador en Andalucía de Nofumadores.org, Ubaldo Cuadrado, explicó que "nos han llegado testimonios de empleados y de clientes de que dentro de determinados locales de apuestas no se cumple la Ley Antitabaco de diferentes maneras. En algunos sitios ni siquiera se pone el cartel de prohibido fumar y en otros, aunque aparezca, se esconden los ceniceros y los dan cuando se solicitan".

Cuadrado señaló sobre la aplicación de la Ley Antitabaco, que desde 2011 impide que se fume dentro de cualquier local hostelero, que "la Federación Española de Hostelería siempre ha pedido que la Ley se cambie y se permita fumar en casinos y locales como éstos". De hecho, apuntó el caso de Portugal, en el que el Gobierno ha dado marcha atrás a su planteamiento inicial y ha permitido que se vuelva a fumar en estos negocios tras haberlo prohibido anteriormente.

Denuncia el responsable regional de Nofumadores.org que "el sector de las apuestas no acepta la prohibición porque cuenta con la adicción de los clientes, por lo que no quiere dejarlos salir a fumar para no perder una apuesta".

El caso particular que ha tratado esta asociación para reclamar este aumento en las inspecciones de los locales de apuestas es una denuncia que tramitó el pasado fin de semana ante la Policía Local contra un negocio perteneciente a una conocida franquicia por permitir a los clientes fumar mientras que veían el partido de fútbol entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Sobre este hecho, explicó Cuadrado que "durante la emisión del partido, los clientes empezaron a pedir ceniceros, que fueron facilitados por las camareras. Hubo consentimiento de fumar de principio a fin del partido y dentro no había ninguna señal de prohibido fumar. Cuando la Policía Local llegó, sólo había humo porque el partido ya se había acabado", relató.

El responsable regional de la entidad se mostró "contento" por el trabajo realizado por los agentes municipales. Asimismo, aunque afirmó que "no se debería presentar una segunda denuncia" tras la actuación de los funcionarios policiales, ésta se va a presentar por la asociación a la Unidad de Salud Pública del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. Un requerimiento con el que "vamos a pedir que se extienda a todas las franquicias de esta empresa", ya que desde Nofumadores.org se tiene la sospecha de que esta manera de actuar es "una política empresarial" para evitar que los clientes dejen de apostar en estos negocios al salir al exterior.