CCOO y Ustea respaldan las acciones de protesta en la Institución

Los sindicatos Comisiones Obreras y Ustea se posicionaron ayer al lado de los padres y madres del colegio la Institución Provincial en su protesta por el cierre de dos líneas de Educación Infantil para el curso que viene, una decisión tomada por la Consejería de Educación. Ambos sindicatos respaldaron las reivindicaciones de la comunidad educativa del centro y se mostraron críticos con la administración autonómica.

Según indicó Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, "es imprescindible que la Delegación Territorial de Educación de Cádiz considere sin más dilaciones este centro como un centro público a todos los efectos". Alcón argumentó que "no se ajusta a la verdad no considerar este centro como público y no garantizar así su continuidad como centro educativo pues con ello se está dañando a la propia educación pública en la ciudad de Cádiz." El representante sindical criticó que la pérdida de unidades escolares en la ciudad de Cádiz lo es en un porcentaje mayor que en otras ciudades andaluzas, y casi en exclusiva en centros públicos, "lo que requiere una especial dedicación por parte de la Consejería de Educación y más concretamente una apuesta clara de la Delegación Territorial de Educación en nuestra ciudad".

Ustea censura la "desvergonzada apuesta ideológica por la concertada del PSOE"

CCOO considera imprescindible que, ante la tasa de natalidad de los últimos años en la ciudad de Cádiz, en claro descenso, se lleve a cabo un plan de choque urgente sobre la ratio. "Es necesario empezar a hablar de ratio 20 alumnos por aula, frente a las 25 actuales, comenzando en las aulas de 3 años de modo que esta reducción de natalidad permita mejorar la calidad de nuestra educación y una distribución equilibrada del alumnado de modo que no se pierda ni una sola unidad pública más en Cádiz, un plan de choque de debe abanderar la Delegación Territorial", precisó Alcón.

Para el dirigente sindical es "imprescindible", además, "que el actual acuerdo con este centro, que lo es con una institución pública como lo es la Diputación de Cádiz, no sólo se mantenga hasta el curso 2018-19 -fecha en que finaliza el acuerdo actual-, sino que se adscriba a la Delegación Territorial de Educación como un centro propio más. No sería el único centro cuyos terrenos no son de la propia Consejería de Educación pero que son cedidos por su titular en tanto se haga un uso educativo de ellos."

Es por ello que CCOO "participará activamente en las movilizaciones que lleve a cabo la comunidad educativa del centro" y exigirá a Educación "estrategias propias y específicas para la escolarización de la población gaditana. Para avanzar en esta línea, la Delegación territorial de Educación nos tendrá a su lado, pero si el objetivo es cerrar el centro, nos tendrá enfrente y ocupando la calle".

Por su parte, Ustea-Cádiz señaló que la Junta de Andalucía "ha vuelto a engañar a la ciudadanía" después de prometer que no se cerrarían unidades en los centros públicos. Según el sindicato "esto evidencia la desvergonzada apuesta ideológica por la educación concertada por parte del PSOE y de su administración". Ustea recuerda que "mientras la concertada ha sido blindada por seis años, la educación pública sigue sometida a recortes". El sindicato entiende que es un hecho que la eliminación de unidades en la Institución "supondrá un obstáculo más para aquellas familias de la zona -donde sí campan a sus anchas los centros concertados- que quieran matricular a sus hijos en la escuela pública".

Las acciones de protesta comienzan esta noche desde las 21.00 con un encierro de 24 horas de padres y madres de alumnos y de colectivos que defienden la enseñanza pública.