El zumbido nocturno en Cádiz que nadie sabe de dónde viene: "Es uno de los grandes misterios de la ciencia"

Cádiz vuelve a ser noticia debido a un sonido que se pudo escuchar hace unos días y que inquieta, desconcierta y reabre un viejo interrogante. Se trata de un zumbido grave, constante y de origen desconocido que varios vecinos aseguran haber escuchado durante la madrugada y que, una vez más, ha colocado a la ciudad en el centro de un fenómeno sin respuesta clara: el conocido como Hum.

El episodio más reciente se produjo en la noche del pasado 9 de diciembre y ha alcanzado una gran repercusión tras la publicación de un vídeo en la red social X. La grabación, compartida por Alejandro Víquez de la Cruz, gaditano, carnavalero, cofrade y seguidor del Cádiz CF, muestra el sonido captado desde el interior de una vivienda en completo silencio nocturno. El mensaje que acompañaba al vídeo fue contundente: "Es uno de los grandes misterios de la ciencia".

En pocas horas, las imágenes se hicieron virales y acumularon cientos de miles de visualizaciones, además de numerosos comentarios de personas que aseguraban haber escuchado el mismo ruido en distintos puntos de la ciudad. Muchos lo describen como una vibración profunda, similar a un motor lejano o a un transformador eléctrico, que aparece de madrugada y desaparece sin dejar rastro.

Un fenómeno que no es nuevo en Cádiz

El vídeo ha vuelto a poner el foco mediático sobre el asunto, pero no es la primera vez que Cádiz convive con este sonido. Ya en años anteriores, especialmente en 2014, se registraron episodios similares que despertaron la atención de vecinos, medios de comunicación y expertos en acústica. En aquel momento, como ahora, no se logró identificar una fuente concreta.

Este fenómeno se encuadra dentro de lo que se conoce internacionalmente como el Hum, un zumbido de baja frecuencia que ha sido reportado en distintos lugares del mundo, desde Estados Unidos hasta Reino Unido, pasando por Australia o Canadá. Su principal característica es que no todas las personas lo perciben, incluso cuando se encuentran en el mismo lugar.

Solo algunos lo escuchan

Esa percepción selectiva es uno de los aspectos que más desconcierta a los especialistas. Mientras algunos vecinos aseguran que el ruido es molesto e incluso les impide dormir, otros no detectan absolutamente nada. Esta diferencia ha alimentado todo tipo de teorías y ha dificultado su estudio científico.

Los sonidos de baja frecuencia, además, son especialmente complicados de registrar con medios convencionales. Los micrófonos de los teléfonos móviles no siempre captan fielmente este tipo de vibraciones, lo que hace que muchas grabaciones no reflejen con exactitud lo que escuchan quienes lo perciben.

Las teorías, sin una respuesta clara

A lo largo de los años se han planteado diversas hipótesis para explicar el Hum. Algunas apuntan a fuentes industriales o mecánicas, como maquinaria, infraestructuras portuarias o sistemas eléctricos. Otras miran hacia fenómenos naturales, como movimientos geológicos, resonancias subterráneas o condiciones atmosféricas muy concretas.

También se han planteado explicaciones relacionadas con la percepción auditiva humana, aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada de forma concluyente. La falta de pruebas objetivas sigue siendo uno de los principales obstáculos.

La 'carga' en redes sociales

El vídeo de Alejandro no tardó en hacerse viral en redes sociales y cuando esto sucede, los comentarios se multiplican en la publicación. Muchos de los usuarios no tardaron en reaccionar al contenido del vídeo y llegó la guasa gaditana en forma de respuesta a este vídeo. Algunos hacen referencias al Señor de los Anillos, a la batalla de Gondor, la tercera película de la saga, cuando aparecen los orcos.

Como no podía ser de otra manera, los más carnavaleros han aprovechado la ocasión para hacer referencia a la comparsa El hum, que participo en el COAC 2024. Otro usuario comenta: "Y hace nada salió lo del parking de ovnis en la Bahía. Como se entere Bruno lo pone de Zona Azul (o naranja, si se demuestra que son residentes)". "Son los ángeles del apocalipsis que tocan su trompeta (Apocalipsis 11:15)", apuesta otro usuarios de redes.

Son muchas las opiniones acerca de lo que es el Hum y si verdadaremente existe o no. Desde luego, son muchísimas las personas que afirman ahberlo escuchado alguna vez en su vida en diferentes partes del mundo y es un misterio que la ciencia aún no ha logrado descifrar.