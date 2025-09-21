Qué ver este domingo en Gades Romana: horario de recreaciones, catas, exposiciones y otras actividades en Cádiz

La tercera jornada oficial de Cádiz, Gades Romana 2025 continúa este domingo con recreaciones, catas, proyecciones, un concierto en el teatro romano o las visitas a las exposiciones y yacimientos. Se puede visitar un campamento en el Baluarte de Candelaria o disfrutar de las distintas exposiciones al aire libre y en los yacimientos, entre otras actividades.

Qué ver este domingo 21 de septiembre en Cádiz

11:00 Proyección audivisual 'El imperio romano en Cádiz' (familiar e infantil). Lugar: Teatro del Títere, La Tía Norica (sobre el Yacimiento Arqueológico Gadir).

11:30 Proyección de audiovisual 'Cádiz, hace 2000 años'. Todos los públicos. (Duración: 19 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.

Recreación artística con técnica de maquillaje corporal 'Lienzos humanos romanos'. Realizado por Pilar Arjona Ledesma de la 'Escuela de Maquillaje Piarlé' Horario: de 11:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 h. Calle Ancha. Explicación lienzos: 17:30-18:00 horas desde calle Ancha-San Antonio.

12:00 horas. Proyección documental, festival Alcance 'Ingeniería Romana, Las ciudades'. Hora: 12:00 h. (Duración: 107 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.

12:00 horas. Animación teatralizada itinerante 'Conociendo Gades'. Inicio en Plaza de San Antonio

11:00 a 13:00 horas. Recreación histórica vida en el campamento romano 'Castra y Cannaba'. Baluarte de la Candelaria.

12:30 a 13:00 horas. Escenificación de recreación histórica 'Castra Romana, maniobras Militares'. Campamento romano, Baluarte de la Candelaria. Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

17:00 horas. Escenificación de recreación histórica 'Ars fucatrix. La ornatrix y los modelos de belleza en el mundo clásico'. Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo (450). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada.

18:30 horas. 'Recuperando el crustullum, un pan exclusivo de Gades durante la época del imperio romano en Cádiz'. Proceso de investigación científica de panadería romana y reconstrucción. Pan exclusivo reconstruido a partir de la pieza arqueológica hallada en la Casa del Obispo. Ponente: Manuel León Béjar, director del grupo de investigación ingeniería Química y tecnología de alimentos de la UCA. Hora: 18:30 h. Calle Ancha 16.

19:45 horas. Escenificación de recreación histórica: Procesión mistérica báquica: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. Inicio a las 19:45 h. 'Culto báquico'. Hora: 20:15 horas. Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo (450). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada.

21:00 horas. Musgö en concierto en el Teatro Romano de Cádiz. El concierto será un viaje hipnótico en el que la mitología romana se mezclará con la música electrónica a través del arpa. Musgö estará acompañada por el guitarrista e historiador del arte Andrés Morales. Juntos presentarán los temas de su nuevo EP, La Grieta, que se publicará el próximo 5 de noviembre, en un emocionante encuentro entre el pasado y el futuro a través del arte y el misticismo andaluz El acceso será por el Campo del Sur. Entrada libre, sin reserva previa

22:00 horas. Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar 'Producción y consumo de cerveza en la península ibérica Divi Ceres'. Cata técnica de hidromiel y tres cervezas históricas: cerveza de levaduras neolíticas, egipcia antigua y cerveza hispanorromana. La degustación estará acompañada de maridaje de productos cárnicos envasados con garum, bulbas y queso fermentado con miel junto con el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. Compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana

Exposiciones

Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela. Verja del Muelle, Paseo de Canalejas.

de Paula Alenda y Alfredo Candela. Verja del Muelle, Paseo de Canalejas. Exposición 'GADES COFRADE, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz'. Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14.

Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14. Exposición 'Diario de Gades'. Paseo de Canalejas.

Paseo de Canalejas. Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades' . Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra.

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra. Exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustullu'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha.

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha. Exposición 'PlayGades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud Exposición 'Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades' . Horario: de 10:00 a 22:00 h. Castillo de Santa Catalina.

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Castillo de Santa Catalina. Exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo' (Monumento funerario fenicio y el Santuario Salutífero romano). Horario: de 10:00 a 22:00 h. Entrecatedrales y Casa del Obispo.

Lugares visitables

Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horario 21 septiembre: 14:30 a 24:00 horas

Calle San Miguel 15. Horario 21 septiembre: 14:30 a 24:00 horas Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi . Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.

Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11. Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.

Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812. Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.

Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1. Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario domingos: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.

