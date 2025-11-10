Últimos días para ser reservista voluntario en las Fuerzas Armadas en la convocatoria de 2025

El Ministerio de Defensa mantiene abierta hasta este martes día 11 la convocatoria del año 2025 para convertirse en reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. Los reservistas voluntarios son aquellos que, sin ser miembro de los ejércitos, quieren aportar de forma temporal sus habitlidades y conocimientos a misiones de las Fuerzas Armadas, condición a la que pueden acceder en la convocatoria que cada año se publica en el Boletín Oficial del Estado.

Así, esto supone "adquirir un vínculo con la firma de un compromiso que conllevan un determinado tiempo de activación en unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa". La duración de estos periodos de activación dependerá de las necesidades de las Fuerzas Armadas y el compromiso inicial que se adquiere es de tres años aunque se puede prorrogar hasta alcanzar el límite de edad. Durante estos periodos para prestar servicio percibirán las retribuciones fijadas para los militares profesionales con empleo equivalente.

Requisitos para ser reservista voluntario

Según consta en la convocatoria de 2025 publicada en el BOE, para ser reservista voluntario habrá que tener la nacionalidad española, tener más de 18 años y hasta 54 para tropa y 57 para oficial y suboficial. Ade,ás, no se debe tener antecednetes penales y acreditar alguno de los niveles educativos o títulos profesionales que se indican en la convocatoria para cada una de las categorías entre otras cuestione, como tatuajes contrarios a los valores constitucionales.

En el proceso de selección de 2025 se ofrecen cientos de plazas tanto de oficial, suoficial y tropa de disferentes tipo de puestos que van desde personal médico a temas económicos y conservación de museos, comunicación, mantenimiento, informática, mantenimiento o hostelería.

Las solicitudes se pordrán presentar hasta el 11 de noviembre. Se puede hacer solicitando cita previa en la Subdelegación de Defensa en Cádiz o realizarlo de forma oline.

Una vez obtenida la plaza, deberás asistir a un período de familiarización con la vida militar, que se realizará una formación en un centro docente militar -donde se forman también a los soldados profesionales-. y donde también se jurará bandera. Tendrá una formación básica común a todos, de 15 días y otra de formación específica, de 30 días, y se realiza en la unidad, centro u organismo al que corresponda la plaza obtenida.

El sueldo de un reservista voluntario

Durante los periodos de formación, los seleccionados tendrán el régimen de personal correspondiente al de los alumnos para el acceso a la condición de militar profesional de Tropa y Marinería, salvo los derechos de carácter económico contemplados en el artículo 28 del Reglamento de Reservistas Voluntarios. Una vez obenida la condición y activados para la realización de períodos de instrucción y adiestramiento o asistir a cursos de formación y perfeccionamiento, percibirán una indemnización calculada sobre el salario mínimo interprofesional, y que es tres veces para alférez, dos y medio para sargunto y el dolbe para soldado o marinero.

Durante el período de activación para prestar servicio, percibirá las retribuciones fijadas para los militares profesionales con empleo equivalente. Para los de tropa y marinería, las retribuciones serán las correspondientes a los militares profesionales, de empleo equivalente, con una relación de servicios de carácter temporal y que no tengan suscrito un compromiso de larga duración. Durante el tiempo que estés activado en las Fuerzas Armadas como Reservista Voluntario, el Ministerio de Defensa te pagará una indemnización o un sueldo según el tipo de activación.